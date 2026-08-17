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ราคาปัจจุบัน Hyperlane USD Coin วันนี้ คือ 0.999559 USD มูลค่าตลาด HUSDC เท่ากับ 380,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา HUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hyperlane USD Coin วันนี้ คือ 0.999559 USD มูลค่าตลาด HUSDC เท่ากับ 380,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา HUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hyperlane USD Coin ราคา (HUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HUSDC เป็น USD

$0.999542
$0.999542$0.999542
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hyperlane USD Coin (HUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:58:32 (UTC+8)

ราคา Hyperlane USD Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hyperlane USD Coin (HUSDC) วันนี้ $ 0.999559, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HUSDC เป็น USD คือ $ 0.999559 ต่อ HUSDC.

Hyperlane USD Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 380,837 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 380.99K HUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HUSDC เทรดระหว่าง $ 0.991568 (ต่ำ) กับ $ 1.004 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.53 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.671749

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HUSDC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.27K.

Hyperlane USD Coin (HUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 380.84K
$ 380.84K$ 380.84K

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

$ 380.84K
$ 380.84K$ 380.84K

380.99K
380.99K 380.99K

380,994.753545
380,994.753545 380,994.753545

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hyperlane USD Coin คือ $ 380.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.27K อุปทานหมุนเวียนของ HUSDC คือ 380.99K โดยมีอุปทานรวมที่ 380994.753545 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 380.84K

ประวัติราคา Hyperlane USD Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.991568
$ 0.991568$ 0.991568
ต่ำสุด 24h
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
สูงสุด 24h

$ 0.991568
$ 0.991568$ 0.991568

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 0.671749
$ 0.671749$ 0.671749

--

+0.05%

+2.58%

+2.58%

ประวัติราคา Hyperlane USD Coin (HUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperlane USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00046397
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperlane USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0038675936
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperlane USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0265461879
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperlane USD Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000012947944878

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00046397+0.05%
30 วัน$ +0.0038675936+0.39%
60 วัน$ +0.0265461879+2.66%
90 วัน$ -0.0000012947944878-0.00%

การคาดการณ์ราคา Hyperlane USD Coin

การคาดการณ์ราคา Hyperlane USD Coin (HUSDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HUSDC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hyperlane USD Coin (HUSDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hyperlane USD Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hyperlane USD Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HUSDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hyperlane USD Coin

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Hyperlane USD Coin (HUSDC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Bridged StablecoinBridged-TokensBridged USDC

เกี่ยวกับ Hyperlane USD Coin

ราคาปัจจุบันของ Hyperlane USD Coin คือเท่าไร?

Hyperlane USD Coin มีราคาอยู่ที่ ฿32.28312953239088066000 โดยเปลี่ยนแปลง 0.04% ในวันนี้

ชุมชนของ HUSDC เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Hyperlane USD Coin อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Radix Ecosystem,Bridged USDC,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ HUSDC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

HUSDC เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿49.4149801908222000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿21.69572779621217126000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 380994.753545 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hyperlane USD Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:58:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hyperlane USD Coin (HUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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