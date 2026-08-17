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ราคาปัจจุบัน Hylo Leveraged SOL วันนี้ คือ 0.02812278 USD มูลค่าตลาด XSOL เท่ากับ 5,073,286 USD ติดตามการอัปเดตราคา XSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hylo Leveraged SOL วันนี้ คือ 0.02812278 USD มูลค่าตลาด XSOL เท่ากับ 5,073,286 USD ติดตามการอัปเดตราคา XSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hylo Leveraged SOL ราคา (XSOL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XSOL เป็น USD

$0.0280726
$0.0280726$0.0280726
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hylo Leveraged SOL (XSOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:56:49 (UTC+8)

ราคา Hylo Leveraged SOL วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hylo Leveraged SOL (XSOL) วันนี้ $ 0.02812278, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XSOL เป็น USD คือ $ 0.02812278 ต่อ XSOL.

Hylo Leveraged SOL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5,073,286 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 180.35M XSOL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XSOL เทรดระหว่าง $ 0.02788111 (ต่ำ) กับ $ 0.0293446 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.08 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01485653

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XSOL เคลื่อนไหว +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 48.29K.

Hylo Leveraged SOL (XSOL) ข้อมูลการตลาด

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

$ 48.29K
$ 48.29K$ 48.29K

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

180.35M
180.35M 180.35M

180,351,195.453729
180,351,195.453729 180,351,195.453729

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hylo Leveraged SOL คือ $ 5.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 48.29K อุปทานหมุนเวียนของ XSOL คือ 180.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 180351195.453729 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.07M

ประวัติราคา Hylo Leveraged SOL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02788111
$ 0.02788111$ 0.02788111
ต่ำสุด 24h
$ 0.0293446
$ 0.0293446$ 0.0293446
สูงสุด 24h

$ 0.02788111
$ 0.02788111$ 0.02788111

$ 0.0293446
$ 0.0293446$ 0.0293446

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 0.01485653
$ 0.01485653$ 0.01485653

+0.18%

-3.01%

-9.60%

-9.60%

ประวัติราคา Hylo Leveraged SOL (XSOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hylo Leveraged SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.000874017766020922
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hylo Leveraged SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003509019
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hylo Leveraged SOL เป็น USD เท่ากับ $ +0.0026113182
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hylo Leveraged SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.000002887171133694

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000874017766020922-3.01%
30 วัน$ -0.0003509019-1.24%
60 วัน$ +0.0026113182+9.29%
90 วัน$ -0.000002887171133694-0.00%

การคาดการณ์ราคา Hylo Leveraged SOL

การคาดการณ์ราคา Hylo Leveraged SOL (XSOL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XSOL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hylo Leveraged SOL (XSOL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hylo Leveraged SOL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hylo Leveraged SOL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XSOL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hylo Leveraged SOL

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Hylo Leveraged SOL (XSOL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Leveraged TokenSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Hylo Leveraged SOL

การถือครองแบบมีเลเวอเรจแบบโทเคนของ SOL ที่เป็นบวก

ราคาตลาดปัจจุบันของ Hylo Leveraged SOL คือเท่าไร?

Hylo Leveraged SOL มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.9082919062816017972000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -3.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

XSOL มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ XSOL การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Hylo Leveraged SOL มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ XSOL คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 180351195.453729 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Hylo Leveraged SOL คือเท่าไร?

Hylo Leveraged SOL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

XSOL มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Leveraged Token อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Leveraged Token โมเมนตัมของ XSOL จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hylo Leveraged SOL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:56:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hylo Leveraged SOL (XSOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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