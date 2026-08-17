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ราคาปัจจุบัน horse in an air vent วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HORSE เท่ากับ 27,522 USD ติดตามการอัปเดตราคา HORSE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน horse in an air vent วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HORSE เท่ากับ 27,522 USD ติดตามการอัปเดตราคา HORSE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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horse in an air vent ราคา (HORSE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HORSE เป็น USD

$0.00002769
$0.00002769$0.00002769
-0.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
horse in an air vent (HORSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:51:17 (UTC+8)

ราคา horse in an air vent วันนี้

ราคาปัจจุบัน horse in an air vent (HORSE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HORSE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ HORSE.

horse in an air vent มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 27,522 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 993.86M HORSE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HORSE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HORSE เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

horse in an air vent (HORSE) ข้อมูลการตลาด

$ 27.52K
$ 27.52K$ 27.52K

--
----

$ 27.52K
$ 27.52K$ 27.52K

993.86M
993.86M 993.86M

993,864,360.481893
993,864,360.481893 993,864,360.481893

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ horse in an air vent คือ $ 27.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HORSE คือ 993.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 993864360.481893 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 27.52K

ประวัติราคา horse in an air vent USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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สูงสุด 24h

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-0.02%

-1.40%

+1.50%

+1.50%

ประวัติราคา horse in an air vent (HORSE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา horse in an air vent เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา horse in an air vent เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา horse in an air vent เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา horse in an air vent เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.40%
30 วัน$ 0+59.36%
60 วัน$ 0+70.75%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา horse in an air vent

การคาดการณ์ราคา horse in an air vent (HORSE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HORSE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา horse in an air vent (HORSE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ horse in an air vent อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา horse in an air vent จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HORSE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา horse in an air vent

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horse in an air vent (HORSE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ horse in an air vent

ราคาปัจจุบันของ horse in an air vent วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ horse in an air vent อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง -1.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ HORSE เป็นอย่างไร?

HORSE เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ horse in an air vent มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน HORSE กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า HORSE กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ horse in an air vent คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿888888.29072667228000 horse in an air vent อยู่ในอันดับที่ #8123 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ HORSE ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

horse in an air vent เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿ ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ HORSE?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (993864360.481893 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ horse in an air vent

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:51:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ horse in an air vent (HORSE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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