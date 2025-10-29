ราคาปัจจุบัน HoneyFun AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIBERA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIBERA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HoneyFun AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIBERA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIBERA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIBERA

ข้อมูลราคา AIBERA

เอกสารไวท์เปเปอร์ AIBERA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIBERA

โทเคโนมิกส์ AIBERA

การคาดการณ์ราคา AIBERA

HoneyFun AI โลโก้

HoneyFun AI ราคา (AIBERA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AIBERA เป็น USD

$0.00010897
$0.00010897$0.00010897
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
HoneyFun AI (AIBERA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:50:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HoneyFun AI (AIBERA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03630752
$ 0.03630752$ 0.03630752

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-46.86%

-46.86%

ราคาเรียลไทม์ HoneyFun AI (AIBERA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIBERA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIBERA คือ $ 0.03630752 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIBERA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -46.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HoneyFun AI (AIBERA) ข้อมูลการตลาด

$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K

--
----

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

46.01M
46.01M 46.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HoneyFun AI คือ $ 5.01K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIBERA คือ 46.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.90K

ประวัติราคา HoneyFun AI (AIBERA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HoneyFun AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HoneyFun AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HoneyFun AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HoneyFun AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-37.20%
60 วัน$ 0-91.70%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ HoneyFun AI (AIBERA)

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา HoneyFun AI (USD)

HoneyFun AI (AIBERA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HoneyFun AI (AIBERA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HoneyFun AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HoneyFun AI ตอนนี้!

AIBERA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HoneyFun AI (AIBERA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HoneyFun AI (AIBERA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIBERAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HoneyFun AI (AIBERA)

วันนี้ HoneyFun AI (AIBERA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIBERA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIBERA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIBERA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HoneyFun AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIBERA คือ $ 5.01K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIBERA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIBERA คือ 46.01M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIBERA คือเท่าใด?
AIBERA ถึงราคา ATH ที่ 0.03630752 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIBERA คือเท่าไร?
AIBERA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AIBERA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIBERA คือ -- USD
ปีนี้ AIBERA จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIBERA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIBERA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:50:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HoneyFun AI (AIBERA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

