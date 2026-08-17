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ราคาปัจจุบัน Homunculus Loxodontus วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SNORP เท่ากับ 29,279 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNORP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Homunculus Loxodontus วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SNORP เท่ากับ 29,279 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNORP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Homunculus Loxodontus ราคา (SNORP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SNORP เป็น USD

$0.00003106
$0.00003106$0.00003106
-11.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Homunculus Loxodontus (SNORP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:46:21 (UTC+8)

ราคา Homunculus Loxodontus วันนี้

ราคาปัจจุบัน Homunculus Loxodontus (SNORP) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNORP เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SNORP.

Homunculus Loxodontus มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 29,279 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 876.97M SNORP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNORP เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNORP เคลื่อนไหว +7.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -51.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Homunculus Loxodontus (SNORP) ข้อมูลการตลาด

$ 29.28K
$ 29.28K$ 29.28K

--
----

$ 31.80K
$ 31.80K$ 31.80K

876.97M
876.97M 876.97M

952,501,332.640926
952,501,332.640926 952,501,332.640926

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Homunculus Loxodontus คือ $ 29.28K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SNORP คือ 876.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 952501332.640926 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.80K

ประวัติราคา Homunculus Loxodontus USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+7.48%

-4.14%

-51.46%

-51.46%

ประวัติราคา Homunculus Loxodontus (SNORP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Homunculus Loxodontus เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Homunculus Loxodontus เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Homunculus Loxodontus เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Homunculus Loxodontus เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.14%
30 วัน$ 0-36.94%
60 วัน$ 0-81.25%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Homunculus Loxodontus

การคาดการณ์ราคา Homunculus Loxodontus (SNORP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SNORP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Homunculus Loxodontus (SNORP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Homunculus Loxodontus อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Homunculus Loxodontus จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SNORP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Homunculus Loxodontus

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Homunculus Loxodontus (SNORP) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Homunculus Loxodontus

ราคาปัจจุบันของ Homunculus Loxodontus คือเท่าไร?

Homunculus Loxodontus ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -4.14% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

SNORP เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -4.14% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก SNORP กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Homunculus Loxodontus มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem SNORP แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Homunculus Loxodontus ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿945634.77451443346000 ส่งผลให้ SNORP อยู่ในอันดับที่ #8149 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

SNORP มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Homunculus Loxodontus มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ SNORP อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 876972641.640926 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Homunculus Loxodontus

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:46:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Homunculus Loxodontus (SNORP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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