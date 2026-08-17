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ราคาปัจจุบัน Hifi Finance วันนี้ คือ 0.00151308 USD มูลค่าตลาด HIFI เท่ากับ 209,339 USD ติดตามการอัปเดตราคา HIFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hifi Finance วันนี้ คือ 0.00151308 USD มูลค่าตลาด HIFI เท่ากับ 209,339 USD ติดตามการอัปเดตราคา HIFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hifi Finance ราคา (HIFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HIFI เป็น USD

$0.00139277
$0.00139277$0.00139277
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hifi Finance (HIFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:43:30 (UTC+8)

ราคา Hifi Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hifi Finance (HIFI) วันนี้ $ 0.00151308, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HIFI เป็น USD คือ $ 0.00151308 ต่อ HIFI.

Hifi Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 209,339 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 138.35M HIFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HIFI เทรดระหว่าง $ 0.00134515 (ต่ำ) กับ $ 0.00151798 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.63 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00127923

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HIFI เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 30.14.

Hifi Finance (HIFI) ข้อมูลการตลาด

$ 209.34K
$ 209.34K$ 209.34K

$ 30.14
$ 30.14$ 30.14

$ 214.83K
$ 214.83K$ 214.83K

138.35M
138.35M 138.35M

141,983,852.2538834
141,983,852.2538834 141,983,852.2538834

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hifi Finance คือ $ 209.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 30.14 อุปทานหมุนเวียนของ HIFI คือ 138.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 141983852.2538834 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 214.83K

ประวัติราคา Hifi Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00134515
$ 0.00134515$ 0.00134515
ต่ำสุด 24h
$ 0.00151798
$ 0.00151798$ 0.00151798
สูงสุด 24h

$ 0.00134515
$ 0.00134515$ 0.00134515

$ 0.00151798
$ 0.00151798$ 0.00151798

$ 2.63
$ 2.63$ 2.63

$ 0.00127923
$ 0.00127923$ 0.00127923

--

+12.33%

+11.17%

+11.17%

ประวัติราคา Hifi Finance (HIFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hifi Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00016612
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hifi Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000454178
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hifi Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006729442
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hifi Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000009733583667

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00016612+12.33%
30 วัน$ +0.0000454178+3.00%
60 วัน$ -0.0006729442-44.47%
90 วัน$ -0.000000009733583667-0.00%

การคาดการณ์ราคา Hifi Finance

การคาดการณ์ราคา Hifi Finance (HIFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HIFI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hifi Finance (HIFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hifi Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hifi Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HIFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hifi Finance

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เกี่ยวกับ Hifi Finance

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Hifi Finance ใช้งาน?

Hifi Finance ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ HIFI เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿0.0488685086451825192000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 12.33% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Hifi Finance อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Hifi Finance จัดอยู่ในหมวดหมู่ Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Made in USA,Governance การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ HIFI กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Hifi Finance เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿6761099.69814805786000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4650 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ HIFI จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 138352327.4362147 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Hifi Finance ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา HIFI มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Hifi Finance เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0434448108520813610000 และ ฿0.0490267657712838452000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hifi Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:43:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hifi Finance (HIFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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