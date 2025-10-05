ราคาปัจจุบัน Hermes AI Investment Fund วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HERMES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HERMES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hermes AI Investment Fund วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HERMES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HERMES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Hermes AI Investment Fund โลโก้

Hermes AI Investment Fund ราคา (HERMES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HERMES เป็น USD

--
----
-2.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-2.32%

+12.16%

+12.16%

ราคาเรียลไทม์ Hermes AI Investment Fund (HERMES) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHERMES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HERMES คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HERMES มีการเปลี่ยนแปลง -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +12.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hermes AI Investment Fund (HERMES) ข้อมูลการตลาด

$ 74.13K
$ 74.13K$ 74.13K

--
----

$ 82.72K
$ 82.72K$ 82.72K

896.14B
896.14B 896.14B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hermes AI Investment Fund คือ $ 74.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HERMES คือ 896.14B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 82.72K

ประวัติราคา Hermes AI Investment Fund (HERMES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes AI Investment Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes AI Investment Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes AI Investment Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes AI Investment Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.32%
30 วัน$ 0-11.47%
60 วัน$ 0-24.07%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Hermes AI Investment Fund (USD)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hermes AI Investment Fund (HERMES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hermes AI Investment Fund

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hermes AI Investment Fund ตอนนี้!

HERMES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hermes AI Investment Fund (HERMES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hermes AI Investment Fund (HERMES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HERMESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hermes AI Investment Fund (HERMES)

วันนี้ Hermes AI Investment Fund (HERMES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HERMES เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HERMES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HERMES เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hermes AI Investment Fund คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HERMES คือ $ 74.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HERMES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HERMES คือ 896.14B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HERMES คือเท่าใด?
HERMES ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HERMES คือเท่าไร?
HERMES ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ HERMES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HERMES คือ -- USD
ปีนี้ HERMES จะสูงขึ้นอีกไหม?
HERMES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HERMES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:31 (UTC+8)

