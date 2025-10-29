HELP ME BEAT CANCER ราคา (CANCER)
ราคาเรียลไทม์ HELP ME BEAT CANCER (CANCER) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCANCER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CANCER คือ $ 0.00896552 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CANCER มีการเปลี่ยนแปลง +4.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HELP ME BEAT CANCER คือ $ 67.67K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CANCER คือ 999.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 999785442.596458 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 67.67K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HELP ME BEAT CANCER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HELP ME BEAT CANCER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HELP ME BEAT CANCER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HELP ME BEAT CANCER เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-7.76%
|30 วัน
|$ 0
|-84.35%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄
Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈
Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚
