ราคาปัจจุบัน Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC วันนี้ คือ 110,910 USD ติดตามการอัปเดตราคา HCBBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HCBBTC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HCBBTC

ข้อมูลราคา HCBBTC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HCBBTC

โทเคโนมิกส์ HCBBTC

การคาดการณ์ราคา HCBBTC

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ราคา (HCBBTC)

ราคาปัจจุบัน 1 HCBBTC เป็น USD

$110,910
$110,910$110,910
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:04:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 110,909
$ 110,909$ 110,909
ต่ำสุด 24h
$ 110,931
$ 110,931$ 110,931
สูงสุด 24h

$ 110,909
$ 110,909$ 110,909

$ 110,931
$ 110,931$ 110,931

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

--

+0.00%

-0.80%

-0.80%

ราคาเรียลไทม์ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) คือ $110,910 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHCBBTC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 110,909 และราคาสูงสุด $ 110,931 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HCBBTC คือ $ 128,529 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 81,202

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HCBBTC มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.80% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

--
----

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

0.15
0.15 0.15

0.15313892
0.15313892 0.15313892

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC คือ $ 16.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HCBBTC คือ 0.15 โดยมีอุปทานรวมที่ 0.15313892 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.98K

ประวัติราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ +0.661949
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ +15,463.9483890000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ +839.1228780000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.661949+0.00%
30 วัน$ +15,463.9483890000+13.94%
60 วัน$ +839.1228780000+0.76%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (USD)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ตอนนี้!

HCBBTC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HCBBTCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

วันนี้ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HCBBTC เป็นUSD คือ 110,910 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HCBBTC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HCBBTC เป็น USD คือ $ 110,910 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HCBBTC คือ $ 16.98K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HCBBTC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HCBBTC คือ 0.15 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HCBBTC คือเท่าใด?
HCBBTC ถึงราคา ATH ที่ 128,529 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HCBBTC คือเท่าไร?
HCBBTC ถึงราคา ATL ที่ 81,202 USD
ปริมาณการเทรดของ HCBBTC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HCBBTC คือ -- USD
ปีนี้ HCBBTC จะสูงขึ้นอีกไหม?
HCBBTC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HCBBTC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:04:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

