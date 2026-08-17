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ราคาปัจจุบัน Hastra Wrapped YLDS วันนี้ คือ 0.994088 USD มูลค่าตลาด WYLDS เท่ากับ 170,747,963 USD ติดตามการอัปเดตราคา WYLDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hastra Wrapped YLDS วันนี้ คือ 0.994088 USD มูลค่าตลาด WYLDS เท่ากับ 170,747,963 USD ติดตามการอัปเดตราคา WYLDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hastra Wrapped YLDS ราคา (WYLDS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WYLDS เป็น USD

$0.994088
$0.994088$0.994088
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:37:50 (UTC+8)

ราคา Hastra Wrapped YLDS วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) วันนี้ $ 0.994088, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WYLDS เป็น USD คือ $ 0.994088 ต่อ WYLDS.

Hastra Wrapped YLDS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 170,747,963 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 171.23M WYLDS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WYLDS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.071 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.979797

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WYLDS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 264.64.

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) ข้อมูลการตลาด

$ 170.75M
$ 170.75M$ 170.75M

$ 264.64
$ 264.64$ 264.64

$ 170.75M
$ 170.75M$ 170.75M

171.23M
171.23M 171.23M

171,230,430.905814
171,230,430.905814 171,230,430.905814

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hastra Wrapped YLDS คือ $ 170.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 264.64 อุปทานหมุนเวียนของ WYLDS คือ 171.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 171230430.905814 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 170.75M

ประวัติราคา Hastra Wrapped YLDS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 0.979797
$ 0.979797$ 0.979797

--

--

-0.58%

-0.58%

ประวัติราคา Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra Wrapped YLDS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra Wrapped YLDS เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003702977
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra Wrapped YLDS เป็น USD เท่ากับ $ -0.0049085083
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra Wrapped YLDS เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0003702977-0.03%
60 วัน$ -0.0049085083-0.49%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Hastra Wrapped YLDS

การคาดการณ์ราคา Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WYLDS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hastra Wrapped YLDS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hastra Wrapped YLDS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WYLDS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hastra Wrapped YLDS

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Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Solana EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Hastra Wrapped YLDS

ราคาปัจจุบันของ Hastra Wrapped YLDS คือเท่าไร?

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.10643060649284912000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Hastra Wrapped YLDS มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem WYLDS มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ WYLDS ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WYLDS มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Hastra Wrapped YLDS มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 171229167.490988 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ WYLDS คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Hastra Wrapped YLDS ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿5514710594.29296859162000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Hastra Wrapped YLDS มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Hastra Wrapped YLDS เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem WYLDS แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hastra Wrapped YLDS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:37:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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