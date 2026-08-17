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ราคาปัจจุบัน hamster wif gun วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HWG เท่ากับ 21,139 USD ติดตามการอัปเดตราคา HWG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน hamster wif gun วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HWG เท่ากับ 21,139 USD ติดตามการอัปเดตราคา HWG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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hamster wif gun ราคา (HWG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HWG เป็น USD

$0.00002262
$0.00002262$0.00002262
-0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
hamster wif gun (HWG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:33:41 (UTC+8)

ราคา hamster wif gun วันนี้

ราคาปัจจุบัน hamster wif gun (HWG) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HWG เป็น USD คือ $ 0 ต่อ HWG.

hamster wif gun มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,139 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 952.09M HWG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HWG เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00105821 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HWG เคลื่อนไหว -5.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -45.56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

hamster wif gun (HWG) ข้อมูลการตลาด

$ 21.14K
$ 21.14K$ 21.14K

--
----

$ 21.14K
$ 21.14K$ 21.14K

952.09M
952.09M 952.09M

952,093,877.902262
952,093,877.902262 952,093,877.902262

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ hamster wif gun คือ $ 21.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HWG คือ 952.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 952093877.902262 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.14K

ประวัติราคา hamster wif gun USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105821
$ 0.00105821$ 0.00105821

$ 0
$ 0$ 0

-5.43%

+6.20%

-45.56%

-45.56%

ประวัติราคา hamster wif gun (HWG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา hamster wif gun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา hamster wif gun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา hamster wif gun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา hamster wif gun เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+6.20%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา hamster wif gun

การคาดการณ์ราคา hamster wif gun (HWG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HWG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา hamster wif gun (HWG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ hamster wif gun อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา hamster wif gun จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HWG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา hamster wif gun

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hamster wif gun (HWG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ hamster wif gun

ราคาตลาดปัจจุบันของ hamster wif gun คือเท่าไร?

hamster wif gun มีมูลค่าอยู่ที่ ฿ โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 6.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

HWG มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ HWG การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

hamster wif gun มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ HWG คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 952093877.902262 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ hamster wif gun คือเท่าไร?

hamster wif gun มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

HWG มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem โมเมนตัมของ HWG จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ hamster wif gun

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:33:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ hamster wif gun (HWG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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