Gut Says โลโก้

Gut Says ราคา (GUT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GUT เป็น USD

$0.00029258
$0.00029258$0.00029258
-24.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gut Says (GUT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:48:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Gut Says (GUT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106126
$ 0.00106126$ 0.00106126

$ 0
$ 0$ 0

-3.00%

-24.75%

+2.34%

+2.34%

ราคาเรียลไทม์ Gut Says (GUT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGUT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GUT คือ $ 0.00106126 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GUT มีการเปลี่ยนแปลง -3.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -24.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gut Says (GUT) ข้อมูลการตลาด

$ 276.93K
$ 276.93K$ 276.93K

--
----

$ 276.93K
$ 276.93K$ 276.93K

946.33M
946.33M 946.33M

946,326,695.182751
946,326,695.182751 946,326,695.182751

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gut Says คือ $ 276.93K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GUT คือ 946.33M โดยมีอุปทานรวมที่ 946326695.182751 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 276.93K

ประวัติราคา Gut Says (GUT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gut Says เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gut Says เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gut Says เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gut Says เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-24.75%
30 วัน$ 0-5.06%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Gut Says (GUT)

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Gut Says (USD)

Gut Says (GUT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gut Says (GUT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gut Says

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gut Says ตอนนี้!

GUT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Gut Says (GUT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gut Says (GUT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GUTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gut Says (GUT)

วันนี้ Gut Says (GUT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GUT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GUT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GUT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gut Says คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GUT คือ $ 276.93K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GUT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GUT คือ 946.33M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GUT คือเท่าใด?
GUT ถึงราคา ATH ที่ 0.00106126 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GUT คือเท่าไร?
GUT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GUT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GUT คือ -- USD
ปีนี้ GUT จะสูงขึ้นอีกไหม?
GUT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GUT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:48:04 (UTC+8)

