$0.00614339
GT3 Finance (GT3) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา GT3 Finance (GT3) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00587938
$ 0.00587938$ 0.00587938
ต่ำสุด 24h
$ 0.0061463
$ 0.0061463$ 0.0061463
สูงสุด 24h

$ 0.00587938
$ 0.00587938$ 0.00587938

$ 0.0061463
$ 0.0061463$ 0.0061463

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.00565722
$ 0.00565722$ 0.00565722

0.00%

-0.04%

+7.05%

+7.05%

ราคาเรียลไทม์ GT3 Finance (GT3) คือ $0.00614339 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGT3 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00587938 และราคาสูงสุด $ 0.0061463 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GT3 คือ $ 0.00811755 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00565722

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GT3 มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +7.05% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GT3 Finance (GT3) ข้อมูลการตลาด

$ 960.72K
$ 960.72K$ 960.72K

--
----

$ 960.72K
$ 960.72K$ 960.72K

156.38M
156.38M 156.38M

156,382,804.4696752
156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GT3 Finance คือ $ 960.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GT3 คือ 156.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 156382804.4696752 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 960.72K

ประวัติราคา GT3 Finance (GT3) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GT3 Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GT3 Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001216151
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GT3 Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006189465
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GT3 Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000606444708192706

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.04%
30 วัน$ -0.0001216151-1.97%
60 วัน$ -0.0006189465-10.07%
90 วัน$ -0.000606444708192706-8.98%

อะไรคือ GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

การคาดการณ์ราคา GT3 Finance (USD)

GT3 Finance (GT3) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GT3 Finance (GT3) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GT3 Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GT3 Finance ตอนนี้!

GT3 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ GT3 Finance (GT3)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GT3 Finance (GT3) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GT3โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GT3 Finance (GT3)

วันนี้ GT3 Finance (GT3) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GT3 เป็นUSD คือ 0.00614339 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GT3 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GT3 เป็น USD คือ $ 0.00614339 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GT3 Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GT3 คือ $ 960.72K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GT3 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GT3 คือ 156.38M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GT3 คือเท่าใด?
GT3 ถึงราคา ATH ที่ 0.00811755 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GT3 คือเท่าไร?
GT3 ถึงราคา ATL ที่ 0.00565722 USD
ปริมาณการเทรดของ GT3 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GT3 คือ -- USD
ปีนี้ GT3 จะสูงขึ้นอีกไหม?
GT3 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GT3 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

