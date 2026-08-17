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ราคาปัจจุบัน Greenland Shark วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SHARK เท่ากับ 12,138.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHARK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Greenland Shark วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SHARK เท่ากับ 12,138.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHARK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Greenland Shark ราคา (SHARK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SHARK เป็น USD

$0.00001217
$0.00001217$0.00001217
-2.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Greenland Shark (SHARK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:30:14 (UTC+8)

ราคา Greenland Shark วันนี้

ราคาปัจจุบัน Greenland Shark (SHARK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SHARK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SHARK.

Greenland Shark มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 12,138.74 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 998.17M SHARK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SHARK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00552566 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SHARK เคลื่อนไหว -0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Greenland Shark (SHARK) ข้อมูลการตลาด

$ 12.14K
$ 12.14K$ 12.14K

--
----

$ 12.14K
$ 12.14K$ 12.14K

998.17M
998.17M 998.17M

998,172,240.567335
998,172,240.567335 998,172,240.567335

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Greenland Shark คือ $ 12.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SHARK คือ 998.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 998172240.567335 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.14K

ประวัติราคา Greenland Shark USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00552566
$ 0.00552566$ 0.00552566

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-2.73%

-6.91%

-6.91%

ประวัติราคา Greenland Shark (SHARK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Greenland Shark เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Greenland Shark เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Greenland Shark เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Greenland Shark เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.73%
30 วัน$ 0-25.53%
60 วัน$ 0-12.32%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Greenland Shark

การคาดการณ์ราคา Greenland Shark (SHARK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SHARK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Greenland Shark (SHARK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Greenland Shark อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Greenland Shark จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SHARK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Greenland Shark

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Greenland Shark (SHARK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Greenland Shark

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Greenland Shark คือเท่าไร?

Greenland Shark (SHARK) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -2.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Greenland Shark ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย SHARK แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Greenland Shark ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Greenland Shark อยู่ในอันดับที่ #9840 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿392049.4095696346876000 ซึ่งทำให้ Greenland Shark อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ SHARK?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 998172240.567335 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Greenland Shark เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿ จนถึง ฿ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Greenland Shark เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อื่นๆ SHARK ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Greenland Shark

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:30:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Greenland Shark (SHARK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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