ราคาปัจจุบัน Grand Gangsta City วันนี้ คือ 0.00226404 USD ติดตามการอัปเดตราคา $GGC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $GGC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $GGC

ข้อมูลราคา $GGC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $GGC

โทเคโนมิกส์ $GGC

การคาดการณ์ราคา $GGC

Grand Gangsta City โลโก้

Grand Gangsta City ราคา ($GGC)

ราคาปัจจุบัน 1 $GGC เป็น USD

$0.00226404
$0.00226404
-0.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Grand Gangsta City ($GGC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00223674
$ 0.00223674
ต่ำสุด 24h
$ 0.00229804
$ 0.00229804
สูงสุด 24h

$ 0.00223674
$ 0.00223674

$ 0.00229804
$ 0.00229804

$ 0.01587433
$ 0.01587433

$ 0.00179572
$ 0.00179572

-0.04%

-0.48%

+8.35%

+8.35%

ราคาเรียลไทม์ Grand Gangsta City ($GGC) คือ $0.00226404 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$GGC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00223674 และราคาสูงสุด $ 0.00229804 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $GGC คือ $ 0.01587433 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00179572

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $GGC มีการเปลี่ยนแปลง -0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.35% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Grand Gangsta City ($GGC) ข้อมูลการตลาด

$ 2.09M
$ 2.09M

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M

918.25M
918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Grand Gangsta City คือ $ 2.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $GGC คือ 918.25M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.27M

ประวัติราคา Grand Gangsta City ($GGC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006738550
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011211256
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City เป็น USD เท่ากับ $ -0.001944910694089588

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.48%
30 วัน$ -0.0006738550-29.76%
60 วัน$ -0.0011211256-49.51%
90 วัน$ -0.001944910694089588-46.20%

อะไรคือ Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Grand Gangsta City ($GGC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Grand Gangsta City (USD)

Grand Gangsta City ($GGC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Grand Gangsta City ($GGC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Grand Gangsta City

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Grand Gangsta City ตอนนี้!

$GGC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Grand Gangsta City ($GGC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Grand Gangsta City ($GGC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ $GGCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Grand Gangsta City ($GGC)

วันนี้ Grand Gangsta City ($GGC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน $GGC เป็นUSD คือ 0.00226404 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน $GGC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ $GGC เป็น USD คือ $ 0.00226404 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Grand Gangsta City คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ $GGC คือ $ 2.09M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ $GGC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ $GGC คือ 918.25M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ $GGC คือเท่าใด?
$GGC ถึงราคา ATH ที่ 0.01587433 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ $GGC คือเท่าไร?
$GGC ถึงราคา ATL ที่ 0.00179572 USD
ปริมาณการเทรดของ $GGC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ $GGC คือ -- USD
ปีนี้ $GGC จะสูงขึ้นอีกไหม?
$GGC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา $GGC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:14:30 (UTC+8)

