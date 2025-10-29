ราคาปัจจุบัน Gordon AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GGAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GGAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Gordon AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GGAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GGAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Gordon AI โลโก้

Gordon AI ราคา (GGAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GGAI เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Gordon AI (GGAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:39:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Gordon AI (GGAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.96%

-5.96%

ราคาเรียลไทม์ Gordon AI (GGAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGGAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GGAI คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GGAI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.96% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gordon AI (GGAI) ข้อมูลการตลาด

$ 21.14K
$ 21.14K$ 21.14K

--
----

$ 21.14K
$ 21.14K$ 21.14K

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,804.057333
999,936,804.057333 999,936,804.057333

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gordon AI คือ $ 21.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GGAI คือ 999.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 999936804.057333 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.14K

ประวัติราคา Gordon AI (GGAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gordon AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gordon AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gordon AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gordon AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-41.87%
60 วัน$ 0-48.20%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Gordon AI (GGAI)

Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery.

การคาดการณ์ราคา Gordon AI (USD)

Gordon AI (GGAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gordon AI (GGAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gordon AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gordon AI ตอนนี้!

GGAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Gordon AI (GGAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gordon AI (GGAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GGAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gordon AI (GGAI)

วันนี้ Gordon AI (GGAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GGAI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GGAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GGAI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gordon AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GGAI คือ $ 21.14K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GGAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GGAI คือ 999.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GGAI คือเท่าใด?
GGAI ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GGAI คือเท่าไร?
GGAI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GGAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GGAI คือ -- USD
ปีนี้ GGAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
GGAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GGAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
