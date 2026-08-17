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ราคาปัจจุบัน Good In The Hood วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GOOD เท่ากับ 229,705 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOOD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Good In The Hood วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GOOD เท่ากับ 229,705 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOOD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Good In The Hood ราคา (GOOD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GOOD เป็น USD

$0.00029565
$0.00029565$0.00029565
+0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Good In The Hood (GOOD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:26:29 (UTC+8)

ราคา Good In The Hood วันนี้

ราคาปัจจุบัน Good In The Hood (GOOD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GOOD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GOOD.

Good In The Hood มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 229,705 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 810.60M GOOD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GOOD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GOOD เคลื่อนไหว -1.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 29.02K.

Good In The Hood (GOOD) ข้อมูลการตลาด

$ 229.71K
$ 229.71K$ 229.71K

$ 29.02K
$ 29.02K$ 29.02K

$ 283.38K
$ 283.38K$ 283.38K

810.60M
810.60M 810.60M

999,999,992.5074515
999,999,992.5074515 999,999,992.5074515

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Good In The Hood คือ $ 229.71K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 29.02K อุปทานหมุนเวียนของ GOOD คือ 810.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999992.5074515 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 283.38K

ประวัติราคา Good In The Hood USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.20%

+0.61%

-9.33%

-9.33%

ประวัติราคา Good In The Hood (GOOD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Good In The Hood เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Good In The Hood เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Good In The Hood เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Good In The Hood เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.61%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Good In The Hood

การคาดการณ์ราคา Good In The Hood (GOOD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GOOD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Good In The Hood (GOOD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Good In The Hood อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Good In The Hood จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GOOD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Good In The Hood

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Good In The Hood (GOOD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

เกี่ยวกับ Good In The Hood

ราคาปัจจุบันของ Good In The Hood ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Good In The Hood มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.60%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด GOOD มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿ และ ฿ เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Good In The Hood ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Good In The Hood อยู่ในอันดับที่ #4525 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿7418867.99002144670000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 810595032.0824001 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Good In The Hood?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Good In The Hood

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:26:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Good In The Hood (GOOD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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