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ราคาปัจจุบัน Goldman Sachs xStock วันนี้ คือ 1,038.12 USD มูลค่าตลาด GSX เท่ากับ 322,781 USD ติดตามการอัปเดตราคา GSX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Goldman Sachs xStock วันนี้ คือ 1,038.12 USD มูลค่าตลาด GSX เท่ากับ 322,781 USD ติดตามการอัปเดตราคา GSX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Goldman Sachs xStock ราคา (GSX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GSX เป็น USD

$1,038.12
$1,038.12$1,038.12
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Goldman Sachs xStock (GSX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:26:14 (UTC+8)

ราคา Goldman Sachs xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Goldman Sachs xStock (GSX) วันนี้ $ 1,038.12, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GSX เป็น USD คือ $ 1,038.12 ต่อ GSX.

Goldman Sachs xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 322,781 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 310.93 GSX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GSX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,549.02 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 742.57

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GSX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -32.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 92.07.

Goldman Sachs xStock (GSX) ข้อมูลการตลาด

$ 322.78K
$ 322.78K$ 322.78K

$ 92.07
$ 92.07$ 92.07

$ 124.81M
$ 124.81M$ 124.81M

310.93
310.93 310.93

120,224.5900286169
120,224.5900286169 120,224.5900286169

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Goldman Sachs xStock คือ $ 322.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 92.07 อุปทานหมุนเวียนของ GSX คือ 310.93 โดยมีอุปทานรวมที่ 120224.5900286169 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 124.81M

ประวัติราคา Goldman Sachs xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1,549.02
$ 1,549.02$ 1,549.02

$ 742.57
$ 742.57$ 742.57

--

--

-32.97%

-32.97%

ประวัติราคา Goldman Sachs xStock (GSX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Goldman Sachs xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldman Sachs xStock เป็น USD เท่ากับ $ -47.9390320440
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldman Sachs xStock เป็น USD เท่ากับ $ -82.6822093320
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Goldman Sachs xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -47.9390320440-4.61%
60 วัน$ -82.6822093320-7.96%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Goldman Sachs xStock

การคาดการณ์ราคา Goldman Sachs xStock (GSX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GSX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Goldman Sachs xStock (GSX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Goldman Sachs xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Goldman Sachs xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GSX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Goldman Sachs xStock

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เกี่ยวกับ Goldman Sachs xStock

ราคาปัจจุบันของ Goldman Sachs xStock คือเท่าไร?

Goldman Sachs xStock มีราคาอยู่ที่ ฿33528.5485200629688000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ GSX เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Goldman Sachs xStock อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ GSX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

GSX เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿50029.2762190767348000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿23983.0600263391118000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 310.9291715577531 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Goldman Sachs xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:26:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Goldman Sachs xStock (GSX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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