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ราคาปัจจุบัน Golden Freedom Network 250 วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GFN250 เท่ากับ 19,740.53 USD ติดตามการอัปเดตราคา GFN250 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Golden Freedom Network 250 วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GFN250 เท่ากับ 19,740.53 USD ติดตามการอัปเดตราคา GFN250 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Golden Freedom Network 250 ราคา (GFN250)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GFN250 เป็น USD

$0.00001975
$0.00001975$0.00001975
-2.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Golden Freedom Network 250 (GFN250) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:25:59 (UTC+8)

ราคา Golden Freedom Network 250 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Golden Freedom Network 250 (GFN250) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GFN250 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GFN250.

Golden Freedom Network 250 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,740.53 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.99M GFN250 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GFN250 เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00281366 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GFN250 เคลื่อนไหว -0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -45.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Golden Freedom Network 250 (GFN250) ข้อมูลการตลาด

$ 19.74K
$ 19.74K$ 19.74K

--
----

$ 19.74K
$ 19.74K$ 19.74K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,075.408221
999,987,075.408221 999,987,075.408221

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Golden Freedom Network 250 คือ $ 19.74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GFN250 คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999987075.408221 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.74K

ประวัติราคา Golden Freedom Network 250 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281366
$ 0.00281366$ 0.00281366

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-2.98%

-45.64%

-45.64%

ประวัติราคา Golden Freedom Network 250 (GFN250) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Golden Freedom Network 250 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Golden Freedom Network 250 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Golden Freedom Network 250 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Golden Freedom Network 250 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.98%
30 วัน$ 0-9.44%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Golden Freedom Network 250

การคาดการณ์ราคา Golden Freedom Network 250 (GFN250) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GFN250 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Golden Freedom Network 250 (GFN250) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Golden Freedom Network 250 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Golden Freedom Network 250 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GFN250 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Golden Freedom Network 250

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Golden Freedom Network 250 (GFN250) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ Golden Freedom Network 250

ราคาปัจจุบันของ Golden Freedom Network 250 คือเท่าไร?

Golden Freedom Network 250 ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -2.98% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

GFN250 เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -2.98% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก GFN250 กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Golden Freedom Network 250 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme GFN250 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Golden Freedom Network 250 ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿637567.2541871446822000 ส่งผลให้ GFN250 อยู่ในอันดับที่ #8836 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

GFN250 มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Golden Freedom Network 250 มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ GFN250 อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999987075.408221 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Golden Freedom Network 250

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:25:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Golden Freedom Network 250 (GFN250)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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