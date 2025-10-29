ราคาปัจจุบัน Gold xStock วันนี้ คือ 363.12 USD ติดตามการอัปเดตราคา GLDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GLDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Gold xStock วันนี้ คือ 363.12 USD ติดตามการอัปเดตราคา GLDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GLDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Gold xStock โลโก้

Gold xStock ราคา (GLDX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GLDX เป็น USD

$363.12
-2.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gold xStock (GLDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:00:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Gold xStock (GLDX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 363.09
ต่ำสุด 24h
$ 374.03
สูงสุด 24h

$ 363.09
$ 374.03
$ 4,340.05
$ 300.95
-0.30%

-2.64%

-5.34%

-5.34%

ราคาเรียลไทม์ Gold xStock (GLDX) คือ $363.12 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGLDX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 363.09 และราคาสูงสุด $ 374.03 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GLDX คือ $ 4,340.05 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 300.95

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GLDX มีการเปลี่ยนแปลง -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.64% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gold xStock (GLDX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.95M
--
$ 10.86M
5.37K
29,899.97968103
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gold xStock คือ $ 1.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GLDX คือ 5.37K โดยมีอุปทานรวมที่ 29899.97968103 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.86M

ประวัติราคา Gold xStock (GLDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gold xStock เป็น USD เท่ากับ $ -9.8687858041363
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gold xStock เป็น USD เท่ากับ $ +15.9377725440
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gold xStock เป็น USD เท่ากับ $ +52.7999356560
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gold xStock เป็น USD เท่ากับ $ +61.3845148645942

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -9.8687858041363-2.64%
30 วัน$ +15.9377725440+4.39%
60 วัน$ +52.7999356560+14.54%
90 วัน$ +61.3845148645942+20.34%

อะไรคือ Gold xStock (GLDX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Gold xStock (USD)

Gold xStock (GLDX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gold xStock (GLDX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gold xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gold xStock ตอนนี้!

GLDX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Gold xStock (GLDX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gold xStock (GLDX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GLDXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gold xStock (GLDX)

วันนี้ Gold xStock (GLDX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GLDX เป็นUSD คือ 363.12 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GLDX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GLDX เป็น USD คือ $ 363.12 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gold xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GLDX คือ $ 1.95M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GLDX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GLDX คือ 5.37K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GLDX คือเท่าใด?
GLDX ถึงราคา ATH ที่ 4,340.05 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GLDX คือเท่าไร?
GLDX ถึงราคา ATL ที่ 300.95 USD
ปริมาณการเทรดของ GLDX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GLDX คือ -- USD
ปีนี้ GLDX จะสูงขึ้นอีกไหม?
GLDX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GLDX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:00:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gold xStock (GLDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

