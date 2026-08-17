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ราคาปัจจุบัน Going Parabolic Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GPC เท่ากับ 340,804 USD ติดตามการอัปเดตราคา GPC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Going Parabolic Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GPC เท่ากับ 340,804 USD ติดตามการอัปเดตราคา GPC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Going Parabolic Coin ราคา (GPC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GPC เป็น USD

$0.00034114
$0.00034114$0.00034114
-0.08%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Going Parabolic Coin (GPC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:25:00 (UTC+8)

ราคา Going Parabolic Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Going Parabolic Coin (GPC) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GPC เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GPC.

Going Parabolic Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 340,804 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.49M GPC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GPC เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GPC เคลื่อนไหว -0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -41.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.61K.

Going Parabolic Coin (GPC) ข้อมูลการตลาด

$ 340.80K
$ 340.80K$ 340.80K

$ 5.61K
$ 5.61K$ 5.61K

$ 340.80K
$ 340.80K$ 340.80K

999.49M
999.49M 999.49M

999,486,088.671324
999,486,088.671324 999,486,088.671324

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Going Parabolic Coin คือ $ 340.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.61K อุปทานหมุนเวียนของ GPC คือ 999.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 999486088.671324 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 340.80K

ประวัติราคา Going Parabolic Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

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$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-7.71%

-41.85%

-41.85%

ประวัติราคา Going Parabolic Coin (GPC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Going Parabolic Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Going Parabolic Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Going Parabolic Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Going Parabolic Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.71%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Going Parabolic Coin

การคาดการณ์ราคา Going Parabolic Coin (GPC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GPC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Going Parabolic Coin (GPC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Going Parabolic Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Going Parabolic Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GPC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Going Parabolic Coin

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Going Parabolic Coin (GPC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Going Parabolic Coin

ราคาปัจจุบันของ Going Parabolic Coin ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Going Parabolic Coin มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -7.71%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด GPC มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿ และ ฿ เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Going Parabolic Coin ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Going Parabolic Coin อยู่ในอันดับที่ #4010 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿11007073.79670128696000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999486088.671324 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Going Parabolic Coin?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Going Parabolic Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:25:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Going Parabolic Coin (GPC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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