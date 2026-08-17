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ราคาปัจจุบัน Global X Copper Miners xStock วันนี้ คือ 86.5 USD มูลค่าตลาด COPXX เท่ากับ 380,690 USD ติดตามการอัปเดตราคา COPXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Global X Copper Miners xStock วันนี้ คือ 86.5 USD มูลค่าตลาด COPXX เท่ากับ 380,690 USD ติดตามการอัปเดตราคา COPXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Global X Copper Miners xStock ราคา (COPXX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 COPXX เป็น USD

$86.5
$86.5$86.5
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Global X Copper Miners xStock (COPXX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:22:47 (UTC+8)

ราคา Global X Copper Miners xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Global X Copper Miners xStock (COPXX) วันนี้ $ 86.5, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COPXX เป็น USD คือ $ 86.5 ต่อ COPXX.

Global X Copper Miners xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 380,690 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.40K COPXX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COPXX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 91.7 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 72.38

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COPXX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.55K.

Global X Copper Miners xStock (COPXX) ข้อมูลการตลาด

$ 380.69K
$ 380.69K$ 380.69K

$ 2.55K
$ 2.55K$ 2.55K

$ 87.99M
$ 87.99M$ 87.99M

4.40K
4.40K 4.40K

1,017,154.060059472
1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Global X Copper Miners xStock คือ $ 380.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.55K อุปทานหมุนเวียนของ COPXX คือ 4.40K โดยมีอุปทานรวมที่ 1017154.060059472 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 87.99M

ประวัติราคา Global X Copper Miners xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 91.7
$ 91.7$ 91.7

$ 72.38
$ 72.38$ 72.38

--

--

-1.99%

-1.99%

ประวัติราคา Global X Copper Miners xStock (COPXX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Global X Copper Miners xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Global X Copper Miners xStock เป็น USD เท่ากับ $ +15.0872781000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Global X Copper Miners xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.3417355500
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Global X Copper Miners xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +15.0872781000+17.44%
60 วัน$ -0.3417355500-0.39%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Global X Copper Miners xStock

การคาดการณ์ราคา Global X Copper Miners xStock (COPXX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COPXX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Global X Copper Miners xStock (COPXX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Global X Copper Miners xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Global X Copper Miners xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COPXX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Global X Copper Miners xStock

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Global X Copper Miners xStock (COPXX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Global X Copper Miners xStock

ราคาปัจจุบันของ Global X Copper Miners xStock วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Global X Copper Miners xStock อยู่ที่ ฿2793.722736278510000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ COPXX เป็นอย่างไร?

COPXX เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Global X Copper Miners xStock มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน COPXX กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า COPXX กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Global X Copper Miners xStock คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿12295286.80316608060000 Global X Copper Miners xStock อยู่ในอันดับที่ #3867 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ COPXX ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Global X Copper Miners xStock เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿2961.669074181958000 ส่วน ATL คือ ฿2337.6838341253012000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ COPXX?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (4400.914479636965 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Global X Copper Miners xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:22:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Global X Copper Miners xStock (COPXX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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