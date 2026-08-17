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ราคาปัจจุบัน GINGY vs AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GINGY เท่ากับ 217,241 USD ติดตามการอัปเดตราคา GINGY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GINGY vs AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GINGY เท่ากับ 217,241 USD ติดตามการอัปเดตราคา GINGY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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GINGY vs AI ราคา (GINGY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GINGY เป็น USD

$0.00022537
$0.00022537$0.00022537
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GINGY vs AI (GINGY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:18:49 (UTC+8)

ราคา GINGY vs AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน GINGY vs AI (GINGY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GINGY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GINGY.

GINGY vs AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 217,241 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 965.26M GINGY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GINGY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GINGY เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -49.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 168.87.

GINGY vs AI (GINGY) ข้อมูลการตลาด

$ 217.24K
$ 217.24K$ 217.24K

$ 168.87
$ 168.87$ 168.87

$ 217.24K
$ 217.24K$ 217.24K

965.26M
965.26M 965.26M

965,259,240.659982
965,259,240.659982 965,259,240.659982

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GINGY vs AI คือ $ 217.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 168.87 อุปทานหมุนเวียนของ GINGY คือ 965.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 965259240.659982 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 217.24K

ประวัติราคา GINGY vs AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-4.45%

-49.79%

-49.79%

ประวัติราคา GINGY vs AI (GINGY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GINGY vs AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GINGY vs AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GINGY vs AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GINGY vs AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.45%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา GINGY vs AI

การคาดการณ์ราคา GINGY vs AI (GINGY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GINGY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GINGY vs AI (GINGY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GINGY vs AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GINGY vs AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GINGY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GINGY vs AI

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GINGY vs AI (GINGY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ GINGY vs AI

ราคาปัจจุบันของ GINGY vs AI คือเท่าไร?

GINGY vs AI ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -4.45% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ GINGY vs AI คือ ฿ ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ GINGY ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿7016313.53701595134000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4594 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ GINGY vs AI เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ GINGY

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 965259240.659982 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

GINGY vs AI อยู่ในหมวดหมู่ใด?

GINGY vs AI อยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ GINGY อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ GINGY สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GINGY vs AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:18:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GINGY vs AI (GINGY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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