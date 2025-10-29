Get Rich or Die Trying ราคา (GRODT)
+0.11%
-2.46%
-9.15%
-9.15%
ราคาเรียลไทม์ Get Rich or Die Trying (GRODT) คือ $0.00249706 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGRODT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00244488 และราคาสูงสุด $ 0.00258186 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GRODT คือ $ 0.00588249 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00183633
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GRODT มีการเปลี่ยนแปลง +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.46% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Get Rich or Die Trying คือ $ 2.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GRODT คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999998.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.50M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Get Rich or Die Trying เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Get Rich or Die Trying เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007012765
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Get Rich or Die Trying เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Get Rich or Die Trying เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.46%
|30 วัน
|$ -0.0007012765
|-28.08%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Get Rich or Die Trying (GRODT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GRODTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
