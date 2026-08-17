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ราคาปัจจุบัน GenomesDAO GENOME วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GENOME เท่ากับ 339,139 USD ติดตามการอัปเดตราคา GENOME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GenomesDAO GENOME วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GENOME เท่ากับ 339,139 USD ติดตามการอัปเดตราคา GENOME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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GenomesDAO GENOME ราคา (GENOME)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GENOME เป็น USD

$0.00033844
$0.00033844$0.00033844
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GenomesDAO GENOME (GENOME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:14:36 (UTC+8)

ราคา GenomesDAO GENOME วันนี้

ราคาปัจจุบัน GenomesDAO GENOME (GENOME) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GENOME เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GENOME.

GenomesDAO GENOME มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 339,139 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B GENOME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GENOME เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.058627 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GENOME เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.93.

GenomesDAO GENOME (GENOME) ข้อมูลการตลาด

$ 339.14K
$ 339.14K$ 339.14K

$ 6.93
$ 6.93$ 6.93

$ 339.14K
$ 339.14K$ 339.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GenomesDAO GENOME คือ $ 339.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.93 อุปทานหมุนเวียนของ GENOME คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 339.14K

ประวัติราคา GenomesDAO GENOME USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.058627
$ 0.058627$ 0.058627

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-0.20%

+2.22%

+2.22%

ประวัติราคา GenomesDAO GENOME (GENOME) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GenomesDAO GENOME เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GenomesDAO GENOME เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GenomesDAO GENOME เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GenomesDAO GENOME เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.20%
30 วัน$ 0-2.75%
60 วัน$ 0-1.94%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา GenomesDAO GENOME

การคาดการณ์ราคา GenomesDAO GENOME (GENOME) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GENOME ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GenomesDAO GENOME (GENOME) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GenomesDAO GENOME อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GenomesDAO GENOME จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GENOME ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GenomesDAO GENOME

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เกี่ยวกับ GenomesDAO GENOME

ราคาปัจจุบันของ GenomesDAO GENOME คือเท่าไร?

GenomesDAO GENOME มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -0.20% ในวันนี้

ชุมชนของ GENOME เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ GenomesDAO GENOME อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci) การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ GENOME ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

GENOME เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿1.89349806774335498000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 1000000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GenomesDAO GENOME

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:14:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GenomesDAO GENOME (GENOME)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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