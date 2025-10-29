GeneAlpha ราคา (GA)
ราคาเรียลไทม์ GeneAlpha (GA) คือ $0.01107195 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01104709 และราคาสูงสุด $ 0.01151595 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GA คือ $ 0.087988 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01080574
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GA มีการเปลี่ยนแปลง -1.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GeneAlpha คือ $ 64.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GA คือ 5.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 110.72K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GeneAlpha เป็น USD เท่ากับ $ -0.00044399853073048
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GeneAlpha เป็น USD เท่ากับ $ -0.0033125181
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GeneAlpha เป็น USD เท่ากับ $ -0.0068371538
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GeneAlpha เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00044399853073048
|-3.85%
|30 วัน
|$ -0.0033125181
|-29.91%
|60 วัน
|$ -0.0068371538
|-61.75%
|90 วัน
|$ 0
|--
GeneAlpha is a Web3 price prediction infrastructure provider. It allows its users to build various prediction frameworks, such as classical machine learning models as well as LLM (Large Language Model)–based prediction agents. All of the models that users create can be sold in the GeneAlpha marketplace. GeneAlpha provides infrastructure for model training, tuning, and experimentation using genetic algorithms to create more accurate machine learning models for Web3 prediction.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GeneAlpha (GA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
