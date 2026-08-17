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ราคาปัจจุบัน Galaxy WETH Quality วันนี้ คือ 1,890.57 USD มูลค่าตลาด ETH:GWETHQ เท่ากับ 16,890,966 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETH:GWETHQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Galaxy WETH Quality วันนี้ คือ 1,890.57 USD มูลค่าตลาด ETH:GWETHQ เท่ากับ 16,890,966 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETH:GWETHQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา ETH:GWETHQ

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Galaxy WETH Quality ราคา (ETH:GWETHQ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ETH:GWETHQ เป็น USD

$1,883.73
$1,883.73$1,883.73
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:07:53 (UTC+8)

ราคา Galaxy WETH Quality วันนี้

ราคาปัจจุบัน Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) วันนี้ $ 1,890.57, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETH:GWETHQ เป็น USD คือ $ 1,890.57 ต่อ ETH:GWETHQ.

Galaxy WETH Quality มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,890,966 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.93K ETH:GWETHQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETH:GWETHQ เทรดระหว่าง $ 1,888.42 (ต่ำ) กับ $ 2,049.03 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2,049.03 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,833.35

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETH:GWETHQ เคลื่อนไหว -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) ข้อมูลการตลาด

$ 16.89M
$ 16.89M$ 16.89M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.89M
$ 16.89M$ 16.89M

8.93K
8.93K 8.93K

8,934.312047114287
8,934.312047114287 8,934.312047114287

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Galaxy WETH Quality คือ $ 16.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ ETH:GWETHQ คือ 8.93K โดยมีอุปทานรวมที่ 8934.312047114287 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.89M

ประวัติราคา Galaxy WETH Quality USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,888.42
$ 1,888.42$ 1,888.42
ต่ำสุด 24h
$ 2,049.03
$ 2,049.03$ 2,049.03
สูงสุด 24h

$ 1,888.42
$ 1,888.42$ 1,888.42

$ 2,049.03
$ 2,049.03$ 2,049.03

$ 2,049.03
$ 2,049.03$ 2,049.03

$ 1,833.35
$ 1,833.35$ 1,833.35

-0.32%

-0.26%

-1.88%

-1.88%

ประวัติราคา Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy WETH Quality เป็น USD เท่ากับ $ -5.096458110476533
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy WETH Quality เป็น USD เท่ากับ $ +43.7562973650
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy WETH Quality เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy WETH Quality เป็น USD เท่ากับ $ +0.0216822163075

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -5.096458110476533-0.26%
30 วัน$ +43.7562973650+2.31%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0216822163075+0.00%

การคาดการณ์ราคา Galaxy WETH Quality

การคาดการณ์ราคา Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ETH:GWETHQ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Galaxy WETH Quality อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Galaxy WETH Quality จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ETH:GWETHQ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Galaxy WETH Quality

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เกี่ยวกับ Galaxy WETH Quality

ราคาปัจจุบันของ Galaxy WETH Quality คือเท่าไร?

Galaxy WETH Quality ซื้อขายอยู่ที่ ฿61060.4438557926318000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.26% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

ETH:GWETHQ เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.26% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ETH:GWETHQ กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Galaxy WETH Quality มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens อย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ETH:GWETHQ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Galaxy WETH Quality ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿545533823.72147143284000 ส่งผลให้ ETH:GWETHQ อยู่ในอันดับที่ #878 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿60991.0045045440908000 ถึง ฿66178.2855296734722000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

ETH:GWETHQ มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Galaxy WETH Quality มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ETH:GWETHQ อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 8934.312047114287 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Galaxy WETH Quality

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:07:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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