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ราคาปัจจุบัน Galaxy USDT Quality วันนี้ คือ 1.011 USD มูลค่าตลาด ETH:GUSDTQ เท่ากับ 27,511,517 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETH:GUSDTQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Galaxy USDT Quality วันนี้ คือ 1.011 USD มูลค่าตลาด ETH:GUSDTQ เท่ากับ 27,511,517 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETH:GUSDTQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETH:GUSDTQ

ข้อมูลราคา ETH:GUSDTQ

ETH:GUSDTQ คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ETH:GUSDTQ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ETH:GUSDTQ

โทเคโนมิกส์ ETH:GUSDTQ

การคาดการณ์ราคา ETH:GUSDTQ

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Galaxy USDT Quality ราคา (ETH:GUSDTQ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ETH:GUSDTQ เป็น USD

$1.012
$1.012$1.012
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:07:38 (UTC+8)

ราคา Galaxy USDT Quality วันนี้

ราคาปัจจุบัน Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) วันนี้ $ 1.011, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETH:GUSDTQ เป็น USD คือ $ 1.011 ต่อ ETH:GUSDTQ.

Galaxy USDT Quality มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 27,511,517 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 27.23M ETH:GUSDTQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETH:GUSDTQ เทรดระหว่าง $ 1.01 (ต่ำ) กับ $ 1.012 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.017 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.99997

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETH:GUSDTQ เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) ข้อมูลการตลาด

$ 27.51M
$ 27.51M$ 27.51M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.51M
$ 27.51M$ 27.51M

27.23M
27.23M 27.23M

27,225,140.07325663
27,225,140.07325663 27,225,140.07325663

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Galaxy USDT Quality คือ $ 27.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ ETH:GUSDTQ คือ 27.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 27225140.07325663 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 27.51M

ประวัติราคา Galaxy USDT Quality USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
ต่ำสุด 24h
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
สูงสุด 24h

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.99997
$ 0.99997$ 0.99997

-0.03%

+0.00%

+0.03%

+0.03%

ประวัติราคา Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy USDT Quality เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy USDT Quality เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019319199
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy USDT Quality เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galaxy USDT Quality เป็น USD เท่ากับ $ +0.000484976068631

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.00%
30 วัน$ +0.0019319199+0.19%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.000484976068631+0.00%

การคาดการณ์ราคา Galaxy USDT Quality

การคาดการณ์ราคา Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ETH:GUSDTQ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Galaxy USDT Quality อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Galaxy USDT Quality จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ETH:GUSDTQ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Galaxy USDT Quality

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เกี่ยวกับ Galaxy USDT Quality

มูลค่าปัจจุบันของ Galaxy USDT Quality วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Galaxy USDT Quality เทรดที่ราคา ฿32.65264377315114000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ ETH:GUSDTQ มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Galaxy USDT Quality มีสภาพคล่องอย่างไร?

Galaxy USDT Quality มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ ETH:GUSDTQ เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿32.6203464004774000 ถึง ฿32.68494114582488000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ ETH:GUSDTQ ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Galaxy USDT Quality อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ ETH:GUSDTQ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Galaxy USDT Quality

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:07:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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