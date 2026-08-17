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ราคาปัจจุบัน GAIB sAID วันนี้ คือ 0.64483 USD มูลค่าตลาด SAID เท่ากับ 11,714,266 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAID เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GAIB sAID วันนี้ คือ 0.64483 USD มูลค่าตลาด SAID เท่ากับ 11,714,266 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAID เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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GAIB sAID ราคา (SAID)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SAID เป็น USD

$0.64483
$0.64483$0.64483
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GAIB sAID (SAID) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:06:24 (UTC+8)

ราคา GAIB sAID วันนี้

ราคาปัจจุบัน GAIB sAID (SAID) วันนี้ $ 0.64483, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SAID เป็น USD คือ $ 0.64483 ต่อ SAID.

GAIB sAID มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,714,266 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 17.31M SAID ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SAID เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.076 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.39947

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SAID เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.87.

GAIB sAID (SAID) ข้อมูลการตลาด

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

$ 3.87
$ 3.87$ 3.87

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

17.31M
17.31M 17.31M

17,306,406.95928774
17,306,406.95928774 17,306,406.95928774

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GAIB sAID คือ $ 11.71M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.87 อุปทานหมุนเวียนของ SAID คือ 17.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 17306406.95928774 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.71M

ประวัติราคา GAIB sAID USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.076
$ 1.076$ 1.076

$ 0.39947
$ 0.39947$ 0.39947

--

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา GAIB sAID (SAID) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB sAID เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB sAID เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB sAID เป็น USD เท่ากับ $ -0.2451005923
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB sAID เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.2451005923-38.01%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา GAIB sAID

การคาดการณ์ราคา GAIB sAID (SAID) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SAID ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GAIB sAID (SAID) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GAIB sAID อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GAIB sAID จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SAID ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GAIB sAID

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เกี่ยวกับ GAIB sAID

ราคาตลาดปัจจุบันของ GAIB sAID คือเท่าไร?

GAIB sAID มีมูลค่าอยู่ที่ ฿20.8263148212077642000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

SAID มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ SAID การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

GAIB sAID มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ SAID คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 17306406.95928774 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ GAIB sAID คือเท่าไร?

GAIB sAID มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

SAID มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens โมเมนตัมของ SAID จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GAIB sAID

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:06:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GAIB sAID (SAID)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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