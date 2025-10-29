ราคาปัจจุบัน Gaib AI Dollar Alpha USDC วันนี้ คือ 0.992194 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIDAUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIDAUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Gaib AI Dollar Alpha USDC วันนี้ คือ 0.992194 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIDAUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIDAUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Gaib AI Dollar Alpha USDC ราคา (AIDAUSDC)

ราคาปัจจุบัน 1 AIDAUSDC เป็น USD

$0.993132
$0.993132$0.993132
-0.20%1D
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) กราฟราคาสด
2025-10-29

ข้อมูลราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.19%

-0.33%

-1.11%

-1.11%

ราคาเรียลไทม์ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) คือ $0.992194 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIDAUSDC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.990015 และราคาสูงสุด $ 0.998889 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIDAUSDC คือ $ 1.13 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.926229

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIDAUSDC มีการเปลี่ยนแปลง -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gaib AI Dollar Alpha USDC คือ $ 114.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIDAUSDC คือ 114.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 114772921.187424 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 114.01M

ประวัติราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0033087275115326
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0033087275115326-0.33%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC (USD)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gaib AI Dollar Alpha USDC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gaib AI Dollar Alpha USDC ตอนนี้!

AIDAUSDC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIDAUSDCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

วันนี้ Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIDAUSDC เป็นUSD คือ 0.992194 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIDAUSDC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIDAUSDC เป็น USD คือ $ 0.992194 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gaib AI Dollar Alpha USDC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIDAUSDC คือ $ 114.01M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIDAUSDC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIDAUSDC คือ 114.77M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIDAUSDC คือเท่าใด?
AIDAUSDC ถึงราคา ATH ที่ 1.13 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIDAUSDC คือเท่าไร?
AIDAUSDC ถึงราคา ATL ที่ 0.926229 USD
ปริมาณการเทรดของ AIDAUSDC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIDAUSDC คือ -- USD
ปีนี้ AIDAUSDC จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIDAUSDC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIDAUSDC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
