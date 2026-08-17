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ราคาปัจจุบัน Futardio cult วันนี้ คือ 0.00668562 USD มูลค่าตลาด FUTARDIO เท่ากับ 89,588 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUTARDIO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Futardio cult วันนี้ คือ 0.00668562 USD มูลค่าตลาด FUTARDIO เท่ากับ 89,588 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUTARDIO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Futardio cult ราคา (FUTARDIO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FUTARDIO เป็น USD

$0.00668575
$0.00668575$0.00668575
-19.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Futardio cult (FUTARDIO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:04:40 (UTC+8)

ราคา Futardio cult วันนี้

ราคาปัจจุบัน Futardio cult (FUTARDIO) วันนี้ $ 0.00668562, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 19.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FUTARDIO เป็น USD คือ $ 0.00668562 ต่อ FUTARDIO.

Futardio cult มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 89,588 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 13.40M FUTARDIO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FUTARDIO เทรดระหว่าง $ 0.00668832 (ต่ำ) กับ $ 0.0083101 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.051716 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00228239

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FUTARDIO เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -64.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.07K.

Futardio cult (FUTARDIO) ข้อมูลการตลาด

$ 89.59K
$ 89.59K$ 89.59K

$ 2.07K
$ 2.07K$ 2.07K

$ 89.59K
$ 89.59K$ 89.59K

13.40M
13.40M 13.40M

13,399,859.845449
13,399,859.845449 13,399,859.845449

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Futardio cult คือ $ 89.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.07K อุปทานหมุนเวียนของ FUTARDIO คือ 13.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 13399859.845449 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 89.59K

ประวัติราคา Futardio cult USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00668832
$ 0.00668832$ 0.00668832
ต่ำสุด 24h
$ 0.0083101
$ 0.0083101$ 0.0083101
สูงสุด 24h

$ 0.00668832
$ 0.00668832$ 0.00668832

$ 0.0083101
$ 0.0083101$ 0.0083101

$ 0.051716
$ 0.051716$ 0.051716

$ 0.00228239
$ 0.00228239$ 0.00228239

-0.08%

-19.53%

-64.57%

-64.57%

ประวัติราคา Futardio cult (FUTARDIO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Futardio cult เป็น USD เท่ากับ $ -0.001623158405366421
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Futardio cult เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002592202
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Futardio cult เป็น USD เท่ากับ $ +0.0086266807
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Futardio cult เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000083999869324

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001623158405366421-19.53%
30 วัน$ -0.0002592202-3.87%
60 วัน$ +0.0086266807+129.03%
90 วัน$ +0.000000083999869324+0.00%

การคาดการณ์ราคา Futardio cult

การคาดการณ์ราคา Futardio cult (FUTARDIO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FUTARDIO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Futardio cult (FUTARDIO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Futardio cult อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Futardio cult จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FUTARDIO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Futardio cult

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Futardio cult (FUTARDIO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ Futardio cult

ราคาปัจจุบันของ Futardio cult (FUTARDIO) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿0.2159279606950096188000 ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -19.53% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น FUTARDIO จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ FUTARDIO คือ 13399859.845449 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Futardio cult กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ FUTARDIO ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Futardio cult วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2893457.02309501912000 ทำให้ Futardio cult อยู่ในอันดับที่ #5977 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ FUTARDIO ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Futardio cult?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -19.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Futardio cult

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:04:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Futardio cult (FUTARDIO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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