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ราคาปัจจุบัน Freedom of Money วันนี้ คือ 0.00422574 USD มูลค่าตลาด FREEDOM OF MONEY เท่ากับ 4,225,518 USD ติดตามการอัปเดตราคา FREEDOM OF MONEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Freedom of Money วันนี้ คือ 0.00422574 USD มูลค่าตลาด FREEDOM OF MONEY เท่ากับ 4,225,518 USD ติดตามการอัปเดตราคา FREEDOM OF MONEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Freedom of Money ราคา (FREEDOM OF MONEY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FREEDOM OF MONEY เป็น USD

$0.00422742
$0.00422742$0.00422742
-2.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:01:56 (UTC+8)

ราคา Freedom of Money วันนี้

ราคาปัจจุบัน Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) วันนี้ $ 0.00422574, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FREEDOM OF MONEY เป็น USD คือ $ 0.00422574 ต่อ FREEDOM OF MONEY.

Freedom of Money มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,225,518 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B FREEDOM OF MONEY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FREEDOM OF MONEY เทรดระหว่าง $ 0.00419303 (ต่ำ) กับ $ 0.00456162 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02165553 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00291554

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FREEDOM OF MONEY เคลื่อนไหว -0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 583.94K.

Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) ข้อมูลการตลาด

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 583.94K
$ 583.94K$ 583.94K

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Freedom of Money คือ $ 4.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 583.94K อุปทานหมุนเวียนของ FREEDOM OF MONEY คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.23M

ประวัติราคา Freedom of Money USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00419303
$ 0.00419303$ 0.00419303
ต่ำสุด 24h
$ 0.00456162
$ 0.00456162$ 0.00456162
สูงสุด 24h

$ 0.00419303
$ 0.00419303$ 0.00419303

$ 0.00456162
$ 0.00456162$ 0.00456162

$ 0.02165553
$ 0.02165553$ 0.02165553

$ 0.00291554
$ 0.00291554$ 0.00291554

-0.70%

-2.34%

-1.67%

-1.67%

ประวัติราคา Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Freedom of Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.000101272907916345
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Freedom of Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005781201
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Freedom of Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015516714
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Freedom of Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000009680831804365

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000101272907916345-2.34%
30 วัน$ -0.0005781201-13.68%
60 วัน$ -0.0015516714-36.71%
90 วัน$ -0.0000009680831804365-0.00%

การคาดการณ์ราคา Freedom of Money

การคาดการณ์ราคา Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FREEDOM OF MONEY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Freedom of Money อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Freedom of Money จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FREEDOM OF MONEY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Freedom of Money

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Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

เกี่ยวกับ Freedom of Money

ราคาตลาดปัจจุบันของ Freedom of Money คือเท่าไร?

Freedom of Money มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.1364802996023300676000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -2.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

FREEDOM OF MONEY มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ FREEDOM OF MONEY การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Freedom of Money มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ FREEDOM OF MONEY คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 1000000000.0 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Freedom of Money คือเท่าไร?

Freedom of Money มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

FREEDOM OF MONEY มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) โมเมนตัมของ FREEDOM OF MONEY จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Freedom of Money

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:01:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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