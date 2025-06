ราคาสดของ For Sale (SN47) วันนี้คือ 0.799245 USD มีมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ $ 1.00M USD ราคา SN47 เป็น USD จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ผลการดำเนินงานตลาด For Sale หลัก: - ปริมาณการซื้อขาย 24 ชม. คือ -- USD - For Saleการเปลี่ยนแปลงราคาภายในวันนั้น -3.51% - มีอุปทานหมุนเวียน 1.26M USD

For Sale (SN47) ประสิทธิภาพราคาใน USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา For Sale เป็น USD เท่ากับ $ -0.029085113315045

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา For Sale เป็น USD เท่ากับ $ 0

ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา For Sale เป็น USD เท่ากับ $ 0

ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา For Sale เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลา เปลี่ยน (USD) เปลี่ยน (%) วันนี้ $ -0.029085113315045 -3.51% 30 วัน $ 0 -- 60 วัน $ 0 -- 90 วัน $ 0 --

For Sale (SN47) การวิเคราะห์ราคา

ค้นพบการวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ For Sale: ระดับต่ำและสูง 24 ชั่วโมง, ATH และการเปลี่ยนแปลงรายวัน:

ต่ำสุด 24h $ 0.764008$ 0.764008 $ 0.764008 สูงสุด 24h $ 0.846421$ 0.846421 $ 0.846421 สูงตลอดเวลา $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) +0.47% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -3.51% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -22.27%

For Sale (SN47) ข้อมูลการตลาด

เจาะลึกสถิติตลาด: มูลค่าตลาด ปริมาณ 24 ชม. และอุปทาน: