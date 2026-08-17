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ราคาปัจจุบัน Fluid Wrapped Staked ETH วันนี้ คือ 2,243.76 USD มูลค่าตลาด FWSTETH เท่ากับ 33,981,671 USD ติดตามการอัปเดตราคา FWSTETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fluid Wrapped Staked ETH วันนี้ คือ 2,243.76 USD มูลค่าตลาด FWSTETH เท่ากับ 33,981,671 USD ติดตามการอัปเดตราคา FWSTETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Fluid Wrapped Staked ETH ราคา (FWSTETH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FWSTETH เป็น USD

$2,243.76
$2,243.76$2,243.76
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:54:59 (UTC+8)

ราคา Fluid Wrapped Staked ETH วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) วันนี้ $ 2,243.76, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FWSTETH เป็น USD คือ $ 2,243.76 ต่อ FWSTETH.

Fluid Wrapped Staked ETH มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 33,981,671 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.15K FWSTETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FWSTETH เทรดระหว่าง $ 2,240.26 (ต่ำ) กับ $ 2,250.1 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4,548.45 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,589.51

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FWSTETH เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 21.83.

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) ข้อมูลการตลาด

$ 33.98M
$ 33.98M$ 33.98M

$ 21.83
$ 21.83$ 21.83

$ 33.98M
$ 33.98M$ 33.98M

15.15K
15.15K 15.15K

15,145.0
15,145.0 15,145.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fluid Wrapped Staked ETH คือ $ 33.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 21.83 อุปทานหมุนเวียนของ FWSTETH คือ 15.15K โดยมีอุปทานรวมที่ 15145.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 33.98M

ประวัติราคา Fluid Wrapped Staked ETH USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2,240.26
$ 2,240.26$ 2,240.26
ต่ำสุด 24h
$ 2,250.1
$ 2,250.1$ 2,250.1
สูงสุด 24h

$ 2,240.26
$ 2,240.26$ 2,240.26

$ 2,250.1
$ 2,250.1$ 2,250.1

$ 4,548.45
$ 4,548.45$ 4,548.45

$ 1,589.51
$ 1,589.51$ 1,589.51

--

-0.24%

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fluid Wrapped Staked ETH เป็น USD เท่ากับ $ -5.475329990742011
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fluid Wrapped Staked ETH เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fluid Wrapped Staked ETH เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fluid Wrapped Staked ETH เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -5.475329990742011-0.24%
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Fluid Wrapped Staked ETH

การคาดการณ์ราคา Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FWSTETH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fluid Wrapped Staked ETH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fluid Wrapped Staked ETH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FWSTETH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fluid Wrapped Staked ETH

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Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemFluid EcosystemLiquid Staked ETH

เกี่ยวกับ Fluid Wrapped Staked ETH

ราคาปัจจุบันของ Fluid Wrapped Staked ETH คือเท่าไร?

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) ซื้อขายอยู่ที่ ฿72465.3766858567296000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Fluid Wrapped Staked ETH มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Liquid Staked ETH,Fluid Ecosystem FWSTETH มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ FWSTETH ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FWSTETH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Fluid Wrapped Staked ETH มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 15145.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ FWSTETH คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Fluid Wrapped Staked ETH ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1097485733.51421441616000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Fluid Wrapped Staked ETH มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Fluid Wrapped Staked ETH เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Liquid Staked ETH,Fluid Ecosystem FWSTETH แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fluid Wrapped Staked ETH

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:54:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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