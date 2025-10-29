ราคาปัจจุบัน FixMe AI วันนี้ คือ 0.00182575 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน FixMe AI วันนี้ คือ 0.00182575 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

FixMe AI โลโก้

FixMe AI ราคา (FIX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FIX เป็น USD

$0.00182575
$0.00182575
+1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
FixMe AI (FIX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:38:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FixMe AI (FIX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00176852
$ 0.00176852
ต่ำสุด 24h
$ 0.00197472
$ 0.00197472
สูงสุด 24h

$ 0.00176852
$ 0.00176852

$ 0.00197472
$ 0.00197472

$ 0.00612491
$ 0.00612491

$ 0.00173911
$ 0.00173911

-1.87%

+1.01%

-2.65%

-2.65%

ราคาเรียลไทม์ FixMe AI (FIX) คือ $0.00182575 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00176852 และราคาสูงสุด $ 0.00197472 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FIX คือ $ 0.00612491 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00173911

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FIX มีการเปลี่ยนแปลง -1.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.65% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FixMe AI (FIX) ข้อมูลการตลาด

$ 46.47K
$ 46.47K

--
----

$ 91.29K
$ 91.29K

25.45M
25.45M

50,000,000.0
50,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FixMe AI คือ $ 46.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FIX คือ 25.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 91.29K

ประวัติราคา FixMe AI (FIX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006440331
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.01%
30 วัน$ -0.0006440331-35.27%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FixMe AI (USD)

FixMe AI (FIX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FixMe AI (FIX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FixMe AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FixMe AI ตอนนี้!

FIX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FixMe AI (FIX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FixMe AI (FIX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FIXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FixMe AI (FIX)

วันนี้ FixMe AI (FIX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FIX เป็นUSD คือ 0.00182575 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FIX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FIX เป็น USD คือ $ 0.00182575 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FixMe AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FIX คือ $ 46.47K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FIX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FIX คือ 25.45M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FIX คือเท่าใด?
FIX ถึงราคา ATH ที่ 0.00612491 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FIX คือเท่าไร?
FIX ถึงราคา ATL ที่ 0.00173911 USD
ปริมาณการเทรดของ FIX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FIX คือ -- USD
ปีนี้ FIX จะสูงขึ้นอีกไหม?
FIX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FIX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:38:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FixMe AI (FIX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$112,515.56

$3,969.98

$0.03576

$192.65

$3.7937

$3,969.98

$112,515.56

$192.65

$2.5938

$0.19217

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.012300

$1.550

$0.0000000400

$0.008700

$1.550

$0.00193

$0.0000000000000000078

