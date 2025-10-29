FixMe AI ราคา (FIX)
ราคาเรียลไทม์ FixMe AI (FIX) คือ $0.00182575 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00176852 และราคาสูงสุด $ 0.00197472 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FIX คือ $ 0.00612491 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00173911
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FIX มีการเปลี่ยนแปลง -1.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.65% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FixMe AI คือ $ 46.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FIX คือ 25.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 91.29K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006440331
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FixMe AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+1.01%
|30 วัน
|$ -0.0006440331
|-35.27%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.
Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.
