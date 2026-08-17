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ราคาปัจจุบัน First Convicted Raccoon วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FRED เท่ากับ 11,210.38 USD ติดตามการอัปเดตราคา FRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน First Convicted Raccoon วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FRED เท่ากับ 11,210.38 USD ติดตามการอัปเดตราคา FRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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First Convicted Raccoon ราคา (FRED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FRED เป็น USD

$0.0000161
$0.0000161$0.0000161
-2.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
First Convicted Raccoon (FRED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:49:49 (UTC+8)

ราคา First Convicted Raccoon วันนี้

ราคาปัจจุบัน First Convicted Raccoon (FRED) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FRED เป็น USD คือ $ 0 ต่อ FRED.

First Convicted Raccoon มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,210.38 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 696.20M FRED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FRED เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00327984 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FRED เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

First Convicted Raccoon (FRED) ข้อมูลการตลาด

$ 11.21K
$ 11.21K$ 11.21K

--
----

$ 11.21K
$ 11.21K$ 11.21K

696.20M
696.20M 696.20M

696,198,655.817253
696,198,655.817253 696,198,655.817253

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ First Convicted Raccoon คือ $ 11.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FRED คือ 696.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 696198655.817253 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.21K

ประวัติราคา First Convicted Raccoon USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0.00327984
$ 0.00327984$ 0.00327984

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.13%

-5.13%

ประวัติราคา First Convicted Raccoon (FRED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา First Convicted Raccoon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา First Convicted Raccoon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา First Convicted Raccoon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา First Convicted Raccoon เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+23.02%
60 วัน$ 0+30.68%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา First Convicted Raccoon

การคาดการณ์ราคา First Convicted Raccoon (FRED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FRED ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา First Convicted Raccoon (FRED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ First Convicted Raccoon อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา First Convicted Raccoon จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FRED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา First Convicted Raccoon

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First Convicted Raccoon (FRED) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeMemorial ThemedPump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ First Convicted Raccoon

ราคาปัจจุบันของ First Convicted Raccoon คือเท่าไร?

First Convicted Raccoon ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ First Convicted Raccoon คือ ฿0.1059270336708651264000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ FRED ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿362054.9477179353248000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #10047 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ First Convicted Raccoon เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ FRED

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 696198655.817253 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

First Convicted Raccoon อยู่ในหมวดหมู่ใด?

First Convicted Raccoon อยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Memorial Themed ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ FRED อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ FRED สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ First Convicted Raccoon

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:49:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ First Convicted Raccoon (FRED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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