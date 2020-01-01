โทเคโนมิกส์ Finger Monkeys (FMT)
ข้อมูล Finger Monkeys (FMT)
FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing.
FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events.
The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots.
FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects.
FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC.
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Finger Monkeys (FMT)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Finger Monkeys (FMT) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
โทเคโนมิกส์ Finger Monkeys (FMT): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Finger Monkeys (FMT) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นFMT สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น FMT ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FMT แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น FMTกัน!
การคาดการณ์ราคา FMT
อยากรู้ว่า FMT จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา FMT ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน