ราคาปัจจุบัน Fart Pig วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FARTPIG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FARTPIG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Fart Pig โลโก้

Fart Pig ราคา (FARTPIG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FARTPIG เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fart Pig (FARTPIG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:44:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Fart Pig (FARTPIG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Fart Pig (FARTPIG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFARTPIG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FARTPIG คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FARTPIG มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Fart Pig (FARTPIG) ข้อมูลการตลาด

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,964.746681
999,947,964.746681 999,947,964.746681

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fart Pig คือ $ 5.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FARTPIG คือ 999.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999947964.746681 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.14K

ประวัติราคา Fart Pig (FARTPIG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fart Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fart Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fart Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fart Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-8.87%
60 วัน$ 0-26.70%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Fart Pig (FARTPIG)

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Fart Pig (USD)

Fart Pig (FARTPIG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Fart Pig (FARTPIG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Fart Pig

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Fart Pig ตอนนี้!

FARTPIG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Fart Pig (FARTPIG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Fart Pig (FARTPIG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FARTPIGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fart Pig (FARTPIG)

วันนี้ Fart Pig (FARTPIG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FARTPIG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FARTPIG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FARTPIG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Fart Pig คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FARTPIG คือ $ 5.14K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FARTPIG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FARTPIG คือ 999.95M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FARTPIG คือเท่าใด?
FARTPIG ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FARTPIG คือเท่าไร?
FARTPIG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FARTPIG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FARTPIG คือ -- USD
ปีนี้ FARTPIG จะสูงขึ้นอีกไหม?
FARTPIG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FARTPIG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:44:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fart Pig (FARTPIG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

