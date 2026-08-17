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ราคาปัจจุบัน Fake World Assets วันนี้ คือ 0.02658458 USD มูลค่าตลาด FWA เท่ากับ 26,202,842 USD ติดตามการอัปเดตราคา FWA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fake World Assets วันนี้ คือ 0.02658458 USD มูลค่าตลาด FWA เท่ากับ 26,202,842 USD ติดตามการอัปเดตราคา FWA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Fake World Assets ราคา (FWA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FWA เป็น USD

$0.02280456
$0.02280456$0.02280456
+0.12%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fake World Assets (FWA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:44:46 (UTC+8)

ราคา Fake World Assets วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fake World Assets (FWA) วันนี้ $ 0.02658458, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 24.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FWA เป็น USD คือ $ 0.02658458 ต่อ FWA.

Fake World Assets มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 26,202,842 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 960.68M FWA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FWA เทรดระหว่าง $ 0.01823028 (ต่ำ) กับ $ 0.02662713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04003813 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00397871

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FWA เคลื่อนไหว +9.84% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.60M.

Fake World Assets (FWA) ข้อมูลการตลาด

$ 26.20M
$ 26.20M$ 26.20M

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

$ 26.59M
$ 26.59M$ 26.59M

960.68M
960.68M 960.68M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fake World Assets คือ $ 26.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.60M อุปทานหมุนเวียนของ FWA คือ 960.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 26.59M

ประวัติราคา Fake World Assets USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01823028
$ 0.01823028$ 0.01823028
ต่ำสุด 24h
$ 0.02662713
$ 0.02662713$ 0.02662713
สูงสุด 24h

$ 0.01823028
$ 0.01823028$ 0.01823028

$ 0.02662713
$ 0.02662713$ 0.02662713

$ 0.04003813
$ 0.04003813$ 0.04003813

$ 0.00397871
$ 0.00397871$ 0.00397871

+9.84%

+24.29%

-6.26%

-6.26%

ประวัติราคา Fake World Assets (FWA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fake World Assets เป็น USD เท่ากับ $ +0.00519478
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fake World Assets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fake World Assets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fake World Assets เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000000116419777

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00519478+24.29%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00000000116419777-0.00%

การคาดการณ์ราคา Fake World Assets

การคาดการณ์ราคา Fake World Assets (FWA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FWA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fake World Assets (FWA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fake World Assets อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fake World Assets จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FWA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fake World Assets

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Fake World Assets (FWA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemNFTFiNFT

เกี่ยวกับ Fake World Assets

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Fake World Assets ใช้งาน?

Fake World Assets ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ FWA เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿0.8585863032299769568000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 24.28% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Fake World Assets อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Fake World Assets จัดอยู่ในหมวดหมู่ NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ FWA กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Fake World Assets เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿846257539.02823275232000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #695 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ FWA จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 960681481.8642914 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Fake World Assets ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา FWA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Fake World Assets เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.5887724655438372288000 และ ฿0.8599605151679664048000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fake World Assets

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:44:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fake World Assets (FWA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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