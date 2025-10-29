ราคาปัจจุบัน Eva AI Companion วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EVA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Eva AI Companion วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EVA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 EVA เป็น USD

--
----
-0.60%1D
Eva AI Companion (EVA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:44:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Eva AI Companion (EVA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.69%

+5.64%

+5.64%

ราคาเรียลไทม์ Eva AI Companion (EVA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEVA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EVA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EVA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.69% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Eva AI Companion (EVA) ข้อมูลการตลาด

$ 6.98K
$ 6.98K$ 6.98K

--
----

$ 6.98K
$ 6.98K$ 6.98K

999.51M
999.51M 999.51M

999,514,526.731575
999,514,526.731575 999,514,526.731575

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Eva AI Companion คือ $ 6.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ EVA คือ 999.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 999514526.731575 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.98K

ประวัติราคา Eva AI Companion (EVA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Eva AI Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eva AI Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eva AI Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eva AI Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.69%
30 วัน$ 0-20.42%
60 วัน$ 0-22.94%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Eva AI Companion (EVA)

Eva AI Companion (EVA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Eva AI Companion (USD)

Eva AI Companion (EVA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Eva AI Companion (EVA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Eva AI Companion

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Eva AI Companion ตอนนี้!

EVA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Eva AI Companion (EVA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Eva AI Companion (EVA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EVAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Eva AI Companion (EVA)

วันนี้ Eva AI Companion (EVA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EVA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EVA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EVA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Eva AI Companion คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EVA คือ $ 6.98K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EVA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EVA คือ 999.51M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EVA คือเท่าใด?
EVA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EVA คือเท่าไร?
EVA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ EVA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EVA คือ -- USD
ปีนี้ EVA จะสูงขึ้นอีกไหม?
EVA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EVA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:44:39 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

