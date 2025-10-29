ESV Capital ราคา (ESVC)
ราคาเรียลไทม์ ESV Capital (ESVC) คือ $0.01269862 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดESVC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01170136 และราคาสูงสุด $ 0.01269983 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ESVC คือ $ 0.193934 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00539879
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ESVC มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ESV Capital คือ $ 1.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ESVC คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999918.126461 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.27M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ +0.00099726
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0088482485
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0112989908
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00099726
|+8.52%
|30 วัน
|$ -0.0088482485
|-69.67%
|60 วัน
|$ -0.0112989908
|-88.97%
|90 วัน
|$ 0
|--
ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.
