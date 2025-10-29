ราคาปัจจุบัน ESV Capital วันนี้ คือ 0.01269862 USD ติดตามการอัปเดตราคา ESVC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ESVC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ESV Capital วันนี้ คือ 0.01269862 USD ติดตามการอัปเดตราคา ESVC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ESVC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ESV Capital ราคา (ESVC)

ราคาปัจจุบัน 1 ESVC เป็น USD

$0.01269862
$0.01269862
+8.50%1D
ESV Capital (ESVC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:10:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ESV Capital (ESVC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01170136
ต่ำสุด 24h
$ 0.01269983
สูงสุด 24h

$ 0.01170136
$ 0.01269983
$ 0.193934
$ 0.00539879
+8.52%

+2.88%

+2.88%

ราคาเรียลไทม์ ESV Capital (ESVC) คือ $0.01269862 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดESVC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01170136 และราคาสูงสุด $ 0.01269983 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ESVC คือ $ 0.193934 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00539879

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ESVC มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ESV Capital (ESVC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.27M
--
$ 1.27M
100.00M
99,999,918.126461
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ESV Capital คือ $ 1.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ESVC คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999918.126461 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.27M

ประวัติราคา ESV Capital (ESVC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ +0.00099726
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0088482485
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0112989908
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ESV Capital เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00099726+8.52%
30 วัน$ -0.0088482485-69.67%
60 วัน$ -0.0112989908-88.97%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ESV Capital (ESVC)

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ESV Capital (USD)

ESV Capital (ESVC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ESV Capital (ESVC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ESV Capital

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ESV Capital ตอนนี้!

ESVC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ESV Capital (ESVC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ESV Capital (ESVC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ESVCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ESV Capital (ESVC)

วันนี้ ESV Capital (ESVC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ESVC เป็นUSD คือ 0.01269862 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ESVC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ESVC เป็น USD คือ $ 0.01269862 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ESV Capital คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ESVC คือ $ 1.27M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ESVC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ESVC คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ESVC คือเท่าใด?
ESVC ถึงราคา ATH ที่ 0.193934 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ESVC คือเท่าไร?
ESVC ถึงราคา ATL ที่ 0.00539879 USD
ปริมาณการเทรดของ ESVC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ESVC คือ -- USD
ปีนี้ ESVC จะสูงขึ้นอีกไหม?
ESVC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ESVC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
