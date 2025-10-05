EnteriseCoin ราคา (ENT)
ราคาเรียลไทม์ EnteriseCoin (ENT) คือ $0.086161 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดENT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ENT คือ $ 0.094847 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.077312
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ENT มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ EnteriseCoin คือ $ 1.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ENT คือ 16.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.08M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา EnteriseCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EnteriseCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006180328
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EnteriseCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011987321
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EnteriseCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.00241175473150836
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0006180328
|-0.71%
|60 วัน
|$ -0.0011987321
|-1.39%
|90 วัน
|$ -0.00241175473150836
|-2.72%
"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.
With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-04 13:39:16
|ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
|10-04 11:26:38
|อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
|10-03 10:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
|10-03 05:17:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
|10-01 14:11:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
|09-30 18:14:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย
