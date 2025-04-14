Entangle ราคา (NTGL)
ราคาสดของ Entangle (NTGL) วันนี้คือ 0 USD มีมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ $ 224.67M USD ราคา NTGL เป็น USD จะอัปเดตแบบเรียลไทม์
ผลการดำเนินงานตลาด Entangle หลัก:
- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชม. คือ -- USD
- Entangleการเปลี่ยนแปลงราคาภายในวันนั้น -9.29%
- มีอุปทานหมุนเวียน 602.24B USD
รับการอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์ของราคา NTGL เป็น USD บน MEXC ติดตามข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดล่าสุด สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว MEXC คือแพลตฟอร์มสำหรับคุณเพื่อรับข้อมูลราคา NTGL ที่แม่นยำ
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Entangle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Entangle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Entangle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Entangle เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-9.29%
|30 วัน
|$ 0
|-87.21%
|60 วัน
|$ 0
|-99.27%
|90 วัน
|$ 0
|--
ค้นพบการวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Entangle: ระดับต่ำและสูง 24 ชั่วโมง, ATH และการเปลี่ยนแปลงรายวัน:
+5.67%
-9.29%
+43.70%
เจาะลึกสถิติตลาด: มูลค่าตลาด ปริมาณ 24 ชม. และอุปทาน:
Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
|1 NTGL เป็น VND
₫--
|1 NTGL เป็น AUD
A$--
|1 NTGL เป็น GBP
￡--
|1 NTGL เป็น EUR
€--
|1 NTGL เป็น USD
$--
|1 NTGL เป็น MYR
RM--
|1 NTGL เป็น TRY
₺--
|1 NTGL เป็น JPY
¥--
|1 NTGL เป็น RUB
₽--
|1 NTGL เป็น INR
₹--
|1 NTGL เป็น IDR
Rp--
|1 NTGL เป็น KRW
₩--
|1 NTGL เป็น PHP
₱--
|1 NTGL เป็น EGP
￡E.--
|1 NTGL เป็น BRL
R$--
|1 NTGL เป็น CAD
C$--
|1 NTGL เป็น BDT
৳--
|1 NTGL เป็น NGN
₦--
|1 NTGL เป็น UAH
₴--
|1 NTGL เป็น VES
Bs--
|1 NTGL เป็น PKR
Rs--
|1 NTGL เป็น KZT
₸--
|1 NTGL เป็น THB
฿--
|1 NTGL เป็น TWD
NT$--
|1 NTGL เป็น AED
د.إ--
|1 NTGL เป็น CHF
Fr--
|1 NTGL เป็น HKD
HK$--
|1 NTGL เป็น MAD
.د.م--
|1 NTGL เป็น MXN
$--