ราคาปัจจุบัน ENERGY COIN วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ENERGY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ENERGY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY

ข้อมูลราคา ENERGY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ENERGY

โทเคโนมิกส์ ENERGY

การคาดการณ์ราคา ENERGY

ENERGY COIN ราคา (ENERGY)

ราคาปัจจุบัน 1 ENERGY เป็น USD

-15.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
ENERGY COIN (ENERGY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:02:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

-2.01%

-15.50%

-14.63%

-14.63%

ราคาเรียลไทม์ ENERGY COIN (ENERGY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดENERGY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ENERGY คือ $ 0.00208531 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ENERGY มีการเปลี่ยนแปลง -2.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -15.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ENERGY COIN (ENERGY) ข้อมูลการตลาด

$ 12.69K
$ 12.69K$ 12.69K

$ 12.69K
$ 12.69K$ 12.69K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,814.474429
999,809,814.474429 999,809,814.474429

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ENERGY COIN คือ $ 12.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ENERGY คือ 999.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 999809814.474429 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.69K

ประวัติราคา ENERGY COIN (ENERGY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ENERGY COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ENERGY COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ENERGY COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ENERGY COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-15.50%
30 วัน$ 0-34.13%
60 วัน$ 0-68.10%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ENERGY COIN (USD)

ENERGY COIN (ENERGY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ENERGY COIN (ENERGY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ENERGY COIN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ENERGY COIN ตอนนี้!

ENERGY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ENERGY COIN (ENERGY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ENERGY COIN (ENERGY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ENERGYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ENERGY COIN (ENERGY)

วันนี้ ENERGY COIN (ENERGY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ENERGY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ENERGY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ENERGY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ENERGY COIN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ENERGY คือ $ 12.69K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ENERGY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ENERGY คือ 999.81M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ENERGY คือเท่าใด?
ENERGY ถึงราคา ATH ที่ 0.00208531 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ENERGY คือเท่าไร?
ENERGY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ENERGY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ENERGY คือ -- USD
ปีนี้ ENERGY จะสูงขึ้นอีกไหม?
ENERGY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ENERGY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:02:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ENERGY COIN (ENERGY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

