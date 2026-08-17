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ราคาปัจจุบัน Ease Staked NXM วันนี้ คือ 52.69 USD มูลค่าตลาด STNXM เท่ากับ 6,005,611 USD ติดตามการอัปเดตราคา STNXM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ease Staked NXM วันนี้ คือ 52.69 USD มูลค่าตลาด STNXM เท่ากับ 6,005,611 USD ติดตามการอัปเดตราคา STNXM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ease Staked NXM ราคา (STNXM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STNXM เป็น USD

$52.69
$52.69$52.69
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ease Staked NXM (STNXM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:26:00 (UTC+8)

ราคา Ease Staked NXM วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ease Staked NXM (STNXM) วันนี้ $ 52.69, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STNXM เป็น USD คือ $ 52.69 ต่อ STNXM.

Ease Staked NXM มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 6,005,611 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 113.96K STNXM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STNXM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 62.88 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 39.07

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STNXM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 465.91.

Ease Staked NXM (STNXM) ข้อมูลการตลาด

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

$ 465.91
$ 465.91$ 465.91

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

113.96K
113.96K 113.96K

113,960.5540291475
113,960.5540291475 113,960.5540291475

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ease Staked NXM คือ $ 6.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 465.91 อุปทานหมุนเวียนของ STNXM คือ 113.96K โดยมีอุปทานรวมที่ 113960.5540291475 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.01M

ประวัติราคา Ease Staked NXM USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 62.88
$ 62.88$ 62.88

$ 39.07
$ 39.07$ 39.07

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Ease Staked NXM (STNXM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ease Staked NXM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ease Staked NXM เป็น USD เท่ากับ $ +9.7603693660
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ease Staked NXM เป็น USD เท่ากับ $ +8.2688840740
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ease Staked NXM เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +9.7603693660+18.52%
60 วัน$ +8.2688840740+15.69%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Ease Staked NXM

การคาดการณ์ราคา Ease Staked NXM (STNXM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STNXM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ease Staked NXM (STNXM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ease Staked NXM อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ease Staked NXM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STNXM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ease Staked NXM

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เกี่ยวกับ Ease Staked NXM

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Ease Staked NXM ใช้งาน?

Ease Staked NXM ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ STNXM เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿1701.6974621072624000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Ease Staked NXM อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Ease Staked NXM จัดอยู่ในหมวดหมู่ Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ STNXM กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Ease Staked NXM เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿193959631.75371907856000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #-- มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ STNXM จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 113960.5540291475 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Ease Staked NXM ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา STNXM มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ease Staked NXM เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ease Staked NXM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:26:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ease Staked NXM (STNXM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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