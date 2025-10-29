ราคาปัจจุบัน Drops Ownership Power วันนี้ คือ 0.00443341 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Drops Ownership Power วันนี้ คือ 0.00443341 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DOP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DOP

ข้อมูลราคา DOP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DOP

โทเคโนมิกส์ DOP

การคาดการณ์ราคา DOP

Drops Ownership Power โลโก้

Drops Ownership Power ราคา (DOP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DOP เป็น USD

0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Drops Ownership Power (DOP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:37:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Drops Ownership Power (DOP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

--

--

-5.70%

-5.70%

ราคาเรียลไทม์ Drops Ownership Power (DOP) คือ $0.00443341 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOP คือ $ 4.75 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00102064

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOP มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Drops Ownership Power (DOP) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Drops Ownership Power คือ $ 59.67K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOP คือ 13.46M โดยมีอุปทานรวมที่ 15000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 66.50K

ประวัติราคา Drops Ownership Power (DOP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Drops Ownership Power เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Drops Ownership Power เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010418704
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Drops Ownership Power เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017784234
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Drops Ownership Power เป็น USD เท่ากับ $ -0.006723337462614022

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0010418704-23.50%
60 วัน$ -0.0017784234-40.11%
90 วัน$ -0.006723337462614022-60.26%

อะไรคือ Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Drops Ownership Power (DOP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Drops Ownership Power (USD)

Drops Ownership Power (DOP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Drops Ownership Power (DOP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Drops Ownership Power

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Drops Ownership Power ตอนนี้!

DOP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Drops Ownership Power (DOP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Drops Ownership Power (DOP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DOPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Drops Ownership Power (DOP)

วันนี้ Drops Ownership Power (DOP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DOP เป็นUSD คือ 0.00443341 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DOP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DOP เป็น USD คือ $ 0.00443341 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Drops Ownership Power คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DOP คือ $ 59.67K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DOP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DOP คือ 13.46M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DOP คือเท่าใด?
DOP ถึงราคา ATH ที่ 4.75 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DOP คือเท่าไร?
DOP ถึงราคา ATL ที่ 0.00102064 USD
ปริมาณการเทรดของ DOP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DOP คือ -- USD
ปีนี้ DOP จะสูงขึ้นอีกไหม?
DOP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DOP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Drops Ownership Power (DOP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

