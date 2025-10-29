ราคาปัจจุบัน DRINK วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา DRINK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DRINK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DRINK วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา DRINK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DRINK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRINK

ข้อมูลราคา DRINK

เอกสารไวท์เปเปอร์ DRINK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DRINK

โทเคโนมิกส์ DRINK

การคาดการณ์ราคา DRINK

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:43:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DRINK (DRINK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0
$ 0$ 0

--

+5.24%

+17.10%

+17.10%

ราคาเรียลไทม์ DRINK (DRINK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDRINK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DRINK คือ $ 0.02555875 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DRINK มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.24% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +17.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DRINK (DRINK) ข้อมูลการตลาด

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

--
----

$ 21.39K
$ 21.39K$ 21.39K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DRINK คือ $ 5.64K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DRINK คือ 190.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 721000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.39K

ประวัติราคา DRINK (DRINK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DRINK เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRINK เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRINK เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRINK เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.24%
30 วัน$ 0-37.17%
60 วัน$ 0-7.38%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา DRINK (USD)

DRINK (DRINK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DRINK (DRINK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DRINK

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DRINK ตอนนี้!

DRINK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DRINK (DRINK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DRINK (DRINK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DRINKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DRINK (DRINK)

วันนี้ DRINK (DRINK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DRINK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DRINK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DRINK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DRINK คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DRINK คือ $ 5.64K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DRINK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DRINK คือ 190.08M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DRINK คือเท่าใด?
DRINK ถึงราคา ATH ที่ 0.02555875 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DRINK คือเท่าไร?
DRINK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ DRINK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DRINK คือ -- USD
ปีนี้ DRINK จะสูงขึ้นอีกไหม?
DRINK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DRINK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
