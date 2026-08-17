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ราคาปัจจุบัน Draggable Aktionariat AG วันนี้ คือ 6.19 USD มูลค่าตลาด DAKS เท่ากับ 4,952,106 USD ติดตามการอัปเดตราคา DAKS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Draggable Aktionariat AG วันนี้ คือ 6.19 USD มูลค่าตลาด DAKS เท่ากับ 4,952,106 USD ติดตามการอัปเดตราคา DAKS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Draggable Aktionariat AG ราคา (DAKS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DAKS เป็น USD

$6.19
$6.19$6.19
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Draggable Aktionariat AG (DAKS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:19:36 (UTC+8)

ราคา Draggable Aktionariat AG วันนี้

ราคาปัจจุบัน Draggable Aktionariat AG (DAKS) วันนี้ $ 6.19, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DAKS เป็น USD คือ $ 6.19 ต่อ DAKS.

Draggable Aktionariat AG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,952,106 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 800.00K DAKS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DAKS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 9.32 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 6.19

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DAKS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.11K.

Draggable Aktionariat AG (DAKS) ข้อมูลการตลาด

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

$ 1.11K
$ 1.11K$ 1.11K

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

800.00K
800.00K 800.00K

800,000.0
800,000.0 800,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Draggable Aktionariat AG คือ $ 4.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.11K อุปทานหมุนเวียนของ DAKS คือ 800.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 800000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.95M

ประวัติราคา Draggable Aktionariat AG USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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$ 9.32$ 9.32

$ 6.19
$ 6.19$ 6.19

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Draggable Aktionariat AG (DAKS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Draggable Aktionariat AG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Draggable Aktionariat AG เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Draggable Aktionariat AG เป็น USD เท่ากับ $ -1.1685382960
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Draggable Aktionariat AG เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -1.1685382960-18.87%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Draggable Aktionariat AG

การคาดการณ์ราคา Draggable Aktionariat AG (DAKS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DAKS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Draggable Aktionariat AG (DAKS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Draggable Aktionariat AG อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Draggable Aktionariat AG จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DAKS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Draggable Aktionariat AG

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เกี่ยวกับ Draggable Aktionariat AG

ราคาตลาดปัจจุบันของ Draggable Aktionariat AG คือเท่าไร?

Draggable Aktionariat AG มีมูลค่าอยู่ที่ ฿199.9147331646224000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

DAKS มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ DAKS การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Draggable Aktionariat AG มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ DAKS คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 800000.0 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Draggable Aktionariat AG คือเท่าไร?

Draggable Aktionariat AG มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

DAKS มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem โมเมนตัมของ DAKS จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Draggable Aktionariat AG

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:19:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Draggable Aktionariat AG (DAKS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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