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ราคาปัจจุบัน Doge Eat Doge วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OMNOM เท่ากับ 55,403 USD ติดตามการอัปเดตราคา OMNOM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Doge Eat Doge วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OMNOM เท่ากับ 55,403 USD ติดตามการอัปเดตราคา OMNOM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Doge Eat Doge ราคา (OMNOM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OMNOM เป็น USD

$0.000000000178144
$0.000000000178144$0.000000000178144
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Doge Eat Doge (OMNOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:13:56 (UTC+8)

ราคา Doge Eat Doge วันนี้

ราคาปัจจุบัน Doge Eat Doge (OMNOM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OMNOM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ OMNOM.

Doge Eat Doge มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 55,403 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 311.00T OMNOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OMNOM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OMNOM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Doge Eat Doge (OMNOM) ข้อมูลการตลาด

$ 55.40K
$ 55.40K$ 55.40K

--
----

$ 178.14K
$ 178.14K$ 178.14K

311.00T
311.00T 311.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Doge Eat Doge คือ $ 55.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OMNOM คือ 311.00T โดยมีอุปทานรวมที่ 1.0e+15 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 178.14K

ประวัติราคา Doge Eat Doge USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ประวัติราคา Doge Eat Doge (OMNOM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Eat Doge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Eat Doge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Eat Doge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Eat Doge เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-16.22%
60 วัน$ 0-47.88%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Doge Eat Doge

การคาดการณ์ราคา Doge Eat Doge (OMNOM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OMNOM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Doge Eat Doge (OMNOM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Doge Eat Doge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Doge Eat Doge จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OMNOM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Doge Eat Doge

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Doge Eat Doge (OMNOM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedDogechain EcosystemMeme

เกี่ยวกับ Doge Eat Doge

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Doge Eat Doge คือเท่าไร?

Doge Eat Doge (OMNOM) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Doge Eat Doge ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Meme,Dog-Themed,Dogechain Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย OMNOM แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Doge Eat Doge ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Doge Eat Doge อยู่ในอันดับที่ #6384 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿1789317.60283030288000 ซึ่งทำให้ Doge Eat Doge อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ OMNOM?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 310999998311839.9 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Doge Eat Doge เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 จนถึง ฿0E-15 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Doge Eat Doge เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Meme,Dog-Themed,Dogechain Ecosystem อื่นๆ OMNOM ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Doge Eat Doge

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:13:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Doge Eat Doge (OMNOM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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