ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DOGE BABY

ข้อมูลราคา DOGE BABY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DOGE BABY

โทเคโนมิกส์ DOGE BABY

การคาดการณ์ราคา DOGE BABY

Doge Baby โลโก้

Doge Baby ราคา (DOGE BABY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DOGE BABY เป็น USD

$0.03755346
$0.03755346$0.03755346
-21.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Doge Baby (DOGE BABY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:57:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03445287
$ 0.03445287$ 0.03445287
ต่ำสุด 24h
$ 0.04761924
$ 0.04761924$ 0.04761924
สูงสุด 24h

$ 0.03445287
$ 0.03445287$ 0.03445287

$ 0.04761924
$ 0.04761924$ 0.04761924

$ 25.64
$ 25.64$ 25.64

$ 0.03445287
$ 0.03445287$ 0.03445287

+0.20%

-21.04%

-35.75%

-35.75%

ราคาเรียลไทม์ Doge Baby (DOGE BABY) คือ $0.03755346 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOGE BABY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03445287 และราคาสูงสุด $ 0.04761924 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOGE BABY คือ $ 25.64 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03445287

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOGE BABY มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -35.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Doge Baby (DOGE BABY) ข้อมูลการตลาด

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

--
----

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Doge Baby คือ $ 11.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOGE BABY คือ 300.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 300000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.27K

ประวัติราคา Doge Baby (DOGE BABY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.01001071338888431
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.0368291851
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.0373320560
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.01001071338888431-21.04%
30 วัน$ -0.0368291851-98.07%
60 วัน$ -0.0373320560-99.41%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Doge Baby (DOGE BABY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Doge Baby (USD)

Doge Baby (DOGE BABY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Doge Baby (DOGE BABY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Doge Baby

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Doge Baby ตอนนี้!

DOGE BABY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Doge Baby (DOGE BABY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Doge Baby (DOGE BABY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DOGE BABYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Doge Baby (DOGE BABY)

วันนี้ Doge Baby (DOGE BABY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DOGE BABY เป็นUSD คือ 0.03755346 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DOGE BABY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DOGE BABY เป็น USD คือ $ 0.03755346 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Doge Baby คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DOGE BABY คือ $ 11.27K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DOGE BABY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DOGE BABY คือ 300.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DOGE BABY คือเท่าใด?
DOGE BABY ถึงราคา ATH ที่ 25.64 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DOGE BABY คือเท่าไร?
DOGE BABY ถึงราคา ATL ที่ 0.03445287 USD
ปริมาณการเทรดของ DOGE BABY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DOGE BABY คือ -- USD
ปีนี้ DOGE BABY จะสูงขึ้นอีกไหม?
DOGE BABY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DOGE BABY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:57:01 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

