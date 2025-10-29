Doge Baby ราคา (DOGE BABY)
ราคาเรียลไทม์ Doge Baby (DOGE BABY) คือ $0.03755346 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDOGE BABY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03445287 และราคาสูงสุด $ 0.04761924 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DOGE BABY คือ $ 25.64 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03445287
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DOGE BABY มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -35.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Doge Baby คือ $ 11.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DOGE BABY คือ 300.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 300000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.27K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.01001071338888431
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.0368291851
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.0373320560
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Baby เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.01001071338888431
|-21.04%
|30 วัน
|$ -0.0368291851
|-98.07%
|60 วัน
|$ -0.0373320560
|-99.41%
|90 วัน
|$ 0
|--
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
